L’ONU réagit à l’accord Israël-Hamas

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a salué l’annonce, mercredi soir, par le président américain Donald Trump qu’Israël et le Hamas ont accepté la première phase de son plan de paix pour Gaza, tout en invitant les parties concernées à saisir une « opportunité importante ».

Dans un communiqué publié par son porte-parole, le Chef de l’ONU a également appelé à la libération de tous les otages et à un cessez-le-feu permanent à Gaza.

Il s’agit, selon lui, d’une opportunité inédite pour établir une voie politique crédible notamment vers la réalisation de la solution à deux États.

Il a, en outre, souligné l’urgence de garantir l’entrée « immédiate et sans entrave » des aides humanitaires et des produits commerciaux essentiels à Gaza.

Le président Trump a annoncé qu’Israël et le Hamas ont accepté la première phase de son plan de paix pour Gaza, dont les grandes lignes avaient été présentées la semaine dernière par la Maison Blanche.

« Cela veut dire que TOUS les otages seront libérés très prochainement et qu’Israël retirera ses troupes jusqu’à une ligne convenue, les premières étapes en vue d’une paix solide, durable et éternelle », a dit le président américain dans un message publié sur son réseau Truth Social.

Plus tôt dans la journée, le président Trump avait laissé entendre qu’il pourrait se rendre au Proche Orient en fin de semaine, en perspective d’une probable annonce d’un cessez-le-feu à Gaza.

S.L