Espagne: plus de 22 millions de touristes étrangers en juillet et août, un record

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Espagne a accueilli 22,3 millions de touristes internationaux durant les mois de juillet et août, un chiffre record pour cette période, selon les données publiées, jeudi, par l’Institut national de statistiques (INE).

Le pays ibérique a reçu 11 millions de visiteurs étrangers en juillet (+1,6% en glissement annuel) et 11,3 millions en août (+2,9%), dépassant le précédent record de 21,8 millions atteint en 2024 et consolidant ainsi la position de l’Espagne comme deuxième destination touristique mondiale derrière la France.

Le Royaume-Uni demeure le premier marché émetteur avec 4,3 millions de visiteurs sur ces deux mois, suivi de la France (3,6 millions) et de l’Allemagne (2,5 millions), précise l’INE.

Sur les huit premiers mois de 2025, le nombre total de touristes étrangers s’est établi à 66,8 millions, en hausse de 3,9% par rapport à la même période de 2024. Les recettes générées ont atteint 92,5 milliards d’euros, en progression de 7,1%. Au seul mois d’août, la dépense moyenne s’est élevée à 198 euros par jour et par touriste.

La Catalogne (13,8 millions, +0,2%), les Baléares (11,5 millions, +3,3%) et les Canaries (10,3 millions, +4,5%) figurent parmi les régions les plus visitées durant les huit premiers mois de l’année. Pour le seul mois d’août, les Baléares ont occupé la première place, suivies de la Catalogne et de l’Andalousie.