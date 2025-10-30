Hausse des refus de visas espagnols pour les Marocains : que se passe-t-il ?

Les Marocains font désormais partie des nationalités sollicitant le plus de visas Schengen espagnols dans le monde, juste après les ressortissants chinois.

Selon les chiffres publiés par le site spécialisé Schengen Visa Info, quelque 216.985 demandes ont été déposées en 2024, plaçant ainsi le Maroc au deuxième rang mondial. Cet engouement témoigne de la volonté croissante de milliers de citoyens de voyager, de travailler ou de poursuivre leurs études en Europe.

Mais derrière cet intérêt massif se cache une réalité plus préoccupante : les Marocains figurent parmi les nationalités les plus touchées par les refus de visas espagnols.

Sur l’ensemble des demandes, 47.495 ont été rejetées, soit un taux de refus avoisinant les 35 %, un chiffre qui place le Maroc aux côtés du Pakistan parmi les pays les plus concernés par ce phénomène.

Ces refus engendrent par ailleurs des pertes financières considérables, les frais de dossiers non remboursables ayant dépassé 3,79 millions d’euros. Ces données mettent en lumière le poids croissant des demandeurs marocains dans le volume global des visas Schengen espagnols, tout en soulignant la barrière persistante que représente le taux élevé de refus, freinant les aspirations de nombreux citoyens désireux d’ouvrir de nouveaux horizons en Europe.

O.Z (avec N.M)