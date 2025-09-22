Monde

Officiel : La France reconnaît l’Etat de Palestine

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)22 septembre 2025 - 21:02
Par LeSiteinfo avec MAP

Le président français Emmanuel Macron, a annoncé, lundi au siège des Nations-Unies à New York, la reconnaissance officielle par son pays de l’Etat de Palestine.

« Le temps est venu. C’est pourquoi, fidèle à l’engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd’hui l’Etat de Palestine », a lancé le chef de l’Etat français, lors d’une Conférence internationale de haut niveau sur le règlement pacifique de la question de Palestine et la mise en œuvre de la solution à deux États.

M. Macron a souligné que cette reconnaissance était « une manière d’affirmer que le peuple palestinien n’est pas un peuple en trop. Qu’il est au contraire ce peuple qui ne dit jamais adieu à rien (…) Un peuple fort de son Histoire, de son enracinement, de sa dignité ».

Le président français a également dit être prêt à « établir une ambassade auprès de l’Etat de Palestine, dès lors que tous les otages détenus à Gaza auront été libérés et qu’un cessez-le-feu aura été établi ».

La reconnaissance française de l’Etat de Palestine intervient au lendemain d’annonces similaires faites notamment par la Grande Bretagne, le Canada, l’Australie et le Portugal.

Organisée à l’initiative de la France et du Royaume d’Arabie Saoudite, la Conférence internationale sur le règlement pacifique de la question palestinienne et la mise en œuvre de la solution à deux États s’est tenue à la veille de la semaine de haut niveau de la 80è Assemblée générale de l’ONU.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Dates, phases et nouveautés.. tout savoir sur la billetterie de la CAN 2025
Lire l'article









Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)22 septembre 2025 - 21:02


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page