Officiel : La France reconnaît l’Etat de Palestine

Par LeSiteinfo avec MAP

Le président français Emmanuel Macron, a annoncé, lundi au siège des Nations-Unies à New York, la reconnaissance officielle par son pays de l’Etat de Palestine.

« Le temps est venu. C’est pourquoi, fidèle à l’engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd’hui l’Etat de Palestine », a lancé le chef de l’Etat français, lors d’une Conférence internationale de haut niveau sur le règlement pacifique de la question de Palestine et la mise en œuvre de la solution à deux États.

M. Macron a souligné que cette reconnaissance était « une manière d’affirmer que le peuple palestinien n’est pas un peuple en trop. Qu’il est au contraire ce peuple qui ne dit jamais adieu à rien (…) Un peuple fort de son Histoire, de son enracinement, de sa dignité ».

Le président français a également dit être prêt à « établir une ambassade auprès de l’Etat de Palestine, dès lors que tous les otages détenus à Gaza auront été libérés et qu’un cessez-le-feu aura été établi ».

La reconnaissance française de l’Etat de Palestine intervient au lendemain d’annonces similaires faites notamment par la Grande Bretagne, le Canada, l’Australie et le Portugal.

Organisée à l’initiative de la France et du Royaume d’Arabie Saoudite, la Conférence internationale sur le règlement pacifique de la question palestinienne et la mise en œuvre de la solution à deux États s’est tenue à la veille de la semaine de haut niveau de la 80è Assemblée générale de l’ONU.