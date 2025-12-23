Maroc-Mali: vers des changements dans le onze de départ des Lions

A la Une

Walid Regragui pourrait opérer certains changements lors du prochain match face au Mali, dans le cadre de la 2ème journée de la phase de groupes de la CAN 2025.

Lors de la conférence de presse qui a suivi la rencontre contre les Comores, le sélectionneur national a laissé entendre qu’il pourrait procéder à des ajustements lors du prochain match, soulignant que la confrontation face au Mali sera différente.

Il a indiqué qu’un changement pourrait intervenir au niveau du secteur offensif, mais aussi en défense. Un réaménagement qui semble confirmé en raison de la blessure de Romain Saïss.

Pour rappel, la sélection marocaine affrontera le Mali vendredi prochain sur la pelouse du Complexe Moulay Abdellah à Rabat.

N.M.