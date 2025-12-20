Les Etats-Unis ont mené des frappes aériennes contre Daech en Syrie

Par LeSiteinfo avec MAP

Les forces armées américaines ont mené, vendredi, une série de frappes aériennes ciblées contre le groupe « État islamique » (EI) en Syrie, a annoncé le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom).

Ces frappes interviennent en représailles à une attaque perpétrée le weekend dernier contre des forces américaines et leurs alliés dans la région. Dans une publication sur le réseau social X, le Centcom a précisé que l’opération, baptisée « Hawkeye Strike », a été lancée vendredi à 16h00 heure locale (21h00 GMT) « sur ordre du commandant en chef ».

Selon le Centcom, cette opération a permis de frapper « plus de 70 cibles dans plusieurs zones du centre de la Syrie », mobilisant des avions de chasse, des hélicoptères d’attaque ainsi que des moyens d’artillerie.

L’objectif, a souligné le commandement américain, était d’empêcher toute nouvelle menace contre les forces américaines et leurs partenaires régionaux.

Dans ce contexte, le Centcom a rappelé que plus de 80 opérations antiterroristes ont été menées au cours des six derniers mois, « afin d’éliminer les terroristes qui constituent une menace directe pour les États-Unis et la sécurité régionale ».

Réagissant à ces développements, le président Donald Trump a affirmé que le groupe Etat islamique était visé par de « très lourdes représailles » en Syrie.

« Nous frappons très fort contre des bastions de l’EI », a écrit M. Trump sur son réseau social Truth Social, soulignant la détermination de son administration à protéger les intérêts américains et à répondre fermement à toute agression.

De son côté, le chef du Pentagone, Pete Hegseth, a indiqué que cette opération était une « réponse directe » et une « déclaration de vengeance » après l’attaque qui a coûté samedi dernier la vie à deux militaires américains et un traducteur.

Les forces américaines sont actuellement déployées en Syrie principalement dans les zones situées dans le nord du pays, ainsi que sur la base stratégique d’Al-Tanf, située près de la frontière jordanienne. Selon l’administration américaine, cette présence vise à soutenir les partenaires locaux engagés dans la lutte antiterroriste.