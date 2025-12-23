Syrie : plus de 16 millions de personnes dans le besoin humanitaire

Par LeSiteinfo avec MAP

Les Nations Unies ont indiqué mardi que 16,5 millions de personnes en Syrie ont toujours besoin d’une aide humanitaire.

Ce nombre représente près de deux tiers de la population dans ce pays qui vient de sortir d’un conflit armé de plus de 14 ans, a relevé le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA) dans un communiqué.

Rappelant que l’ONU et ses partenaires humanitaires ont apporté une assistance humanitaire à plus de trois millions de personnes chaque mois en 2025, l’agence onusienne a noté que quelque 2,5 millions d’enfants ne sont toujours pas scolarisés, alors que 40% des écoles ne sont pas opérationnelles.

Elle a, par ailleurs, alerté sur la « menace majeure » que représente la contamination par les engins explosifs non explosés, précisant qu’en novembre, 21 personnes ont été tuées et plus de 60 blessées, dont la moitié étaient des enfants.

Lors d’une réunion sur la situation en Syrie tenue récemment au Conseil de sécurité de l’ONU, la sous-secrétaire générale aux affaires humanitaires, Joyce Msuya a plaidé pour un financement accru de l’action humanitaire dans ce pays.

Elle a insisté sur l’importance de mobiliser des financements « concrets et ciblés » destinés au développement, notamment pour “garantir que les personnes les plus vulnérables ne soient pas laissées pour compte”.

Il est également essentiel, selon elle, de “rétablir la confiance dans l’environnement juridique, financier et sécuritaire de la Syrie” pour réduire les besoins humanitaires.