Maroc-Mali : bonne nouvelle concernant la défense des Lions

Bonne nouvelle pour Walid Regragui qui pourra compter sur Nayef Aguerd lors du match contre le Mali, prévu vendredi prochain au stade Moulay Abdellah de Rabat, en marge de la 2ème journée de la phase de groupes de la CAN 2025.

Aguerd s’était blessé lors du match d’ouverture face aux Comores. Il a passé des examens médicaux lundi matin et a pu participer aux entraînements.

En revanche, l’incertitude demeure quant à la participation du capitaine Romain Saïss contre le Mali. Il devrait être remplacé par Jaouad El Yamiq, qui avait déjà joué en tant que remplaçant lors de la dernière rencontre. Le supporters marocains n’ont d’ailleurs pas caché leur inquiétude au sujet des absences probables, surtout au niveau de la charnière centrale, suite aux blessures récentes de Saïss et Aguerd.

Par ailleurs, la présence d’Achraf Hakimi face au Mali n’a pas encore été confirmée. La décision finale devrait être annoncée jeudi, à l’occasion de la conférence de presse de Walid Regragui.

R.Z. (avec N.M.)