Inondations : Los Angeles en état d’alerte maximale

Par LeSiteinfo avec MAP

Les autorités américaines ont placé, mercredi, la ville de Los Angeles (Ouest des États-Unis) et une large partie du sud de la Californie en état d’alerte maximale, en raison de précipitations exceptionnellement intenses faisant craindre des inondations majeures.

Selon les services météorologiques, un énorme couloir de précipitations, dit “rivière atmosphérique”, phénomène transportant d’importantes quantités de vapeur d’eau depuis les régions tropicales, traverse actuellement la Californie et devrait persister jusqu’à la fin de la semaine.

Cet épisode climatique est susceptible de provoquer de fortes pluies, des chutes de neige abondantes ainsi que des vents violents sur une grande partie de l’État.

Dans leur dernier bulletin, les autorités météorologiques ont averti que « des crues soudaines et généralisées sont attendues », soulignant que « des vies humaines et des biens sont gravement menacés ».

Le sud de la Californie, où les cumuls de précipitations pourraient atteindre l’équivalent de plusieurs mois de pluie en l’espace de quelques jours, a été placé sous vigilance maximale jusqu’à jeudi matin.

La police de Los Angeles a indiqué que plus de 200 foyers avaient d’ores et déjà reçu un ordre d’évacuation, tandis que de vastes secteurs de la métropole ont été placés sous préavis d’évacuation.

Les autorités identifient la ville côtière de Santa Monica ainsi que l’ensemble du bassin de Los Angeles comme figurant parmi les zones les plus exposées. Elles ont également mis en garde contre un risque élevé de débordement des cours d’eau et ont formellement déconseillé tout déplacement non essentiel dans les zones concernées. Cette recommandation revêt une importance particulière à Los Angeles, grande ville des États-Unis avec près de 3,9 millions d’habitants, où l’usage de l’automobile demeure prédominant.

Des débris susceptibles d’obstruer les axes routiers ont également été signalés. D’après des médias locaux, plusieurs artères majeures connaissaient mercredi d’importants embouteillages.

Par ailleurs, d’importantes chutes de neige sont attendues jusqu’à vendredi dans les montagnes de la Sierra Nevada, où près de 30 centimètres de neige se sont déjà accumulés au cours de la semaine.

La tempête devrait également s’accompagner de rafales de vent dépassant localement les 80 km/h. Les services météorologiques ont averti que « la combinaison de sols saturés et de vents violents accroît le risque de chutes d’arbres et de pylônes électriques », susceptibles de provoquer des coupures d’électricité et d’importantes perturbations.