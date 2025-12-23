Migrants en situation irrégulière : les USA offrent 3.000 dollars pour un départ volontaire

Par LeSiteinfo avec MAP

Le gouvernement américain a annoncé mardi tripler le montant de la prime promise aux migrants en situation irrégulière qui décident de quitter les Etats-Unis volontairement avant la fin de l’année, la portant à 3.000 dollars.

« Les migrants qui s’enregistrent pour un retour volontaire avant le 31 décembre se verront offrir un billet d’avion et une prime de 3.000 dollars », a indiqué la Secrétaire à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, dans un communiqué.

Depuis le début du mois de mai, le gouvernement américain offre une aide financière de 1.000 dollars aux personnes en situation irrégulière qui acceptent de quitter le territoire américain de leur plein gré.

« Les étrangers en situation irrégulière devraient saisir ce cadeau et opter pour le retour volontaire », a souligné Mme Noem, ajoutant que « s’ils ne le font pas, nous les trouverons, nous les arrêterons et ils ne reviendront jamais » aux États-Unis.

Selon elle, quelque 1,9 million de migrants illégaux ont déjà choisi de retourner volontairement dans leur pays d’origine depuis le début de l’année.

Le président Donald Trump, qui avait promis pendant sa campagne électorale de mener « la plus grande opération d’expulsions de l’histoire du pays », a fait de la lutte contre l’immigration illégale l’une de ses priorités depuis son retour à la Maison Blanche en janvier.

L’auto-expulsion pourrait préserver la possibilité pour un étranger en situation irrégulière de retourner légalement aux États-Unis dans l’avenir, d’après la Secrétaire à la Sécurité intérieure.