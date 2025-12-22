La ville de San Francisco dans le noir après une panne d’électricité

Par LeSiteinfo avec MAP

Une vaste panne a privé des dizaines de milliers de foyers d’électricité au cours du weekend écoulé à Sa Francisco, en Californie (ouest), a annoncé le principal fournisseur local, qui a fait état lundi du rétablissement du courant pour la majorité des clients impactés.

L’électricité a été rétablie pour environ 110.000 des près de 130.000 clients concernés par la panne, a précisé la Pacific Gas & Electric Company dans un communiqué.

Selon les autorités de la ville, cette vaste coupure de courant a été provoquée par un incendie dans une sous-station électrique, qui a provoqué des dommages « importants et étendus ».

Une grande partie de cette grande ville californienne, qui compte plus de 800.000 habitants, a été plongée dans le noir samedi soir, perturbant significativement les transports publics.

Certaines parties de la ville étaient recouvertes de brouillard et de nombreux commerces ont été contraints de fermer en pleine période des achats de Noël, selon la presse locale.

La police, les pompiers et d’autres responsables municipaux avaient été déployés, selon la municipalité, qui a demandé aux habitants de rester chez eux si possible.

La panne avait notamment rendu inopérants de nombreux feux de signalisation ainsi que le service de transport autonome Waymo.