On connaît (déjà) la date du début de Ramadan 2026 au Maroc

A la Une

L’expert en astronomie Hicham Al Aissaoui a révélé la date du début du mois de Ramadan pour l’année 2026 au Maroc.

Dans une publication sur un groupe Facebook, Hicham Al Aissaoui a indiqué que le début du mois sacré devrait coïncider, l’année prochaine, avec le 19 février.

Il a précisé que, selon les calculs astronomiques, le prochain mois de Ramadan devrait compter 30 jours.

La période de jeûne commence au début de la nouvelle lune et s’achève au début du cycle lunaire suivant. Même si les calculs permettent de connaître précisément le jour de la nouvelle lune, la tradition marocaine exige que l’astre soit observable à l’œil nu.

Comme d’habitude, l’annonce officielle sera faite par le ministère des Habous et des affaires islamiques après l’observation de la nouvelle lune.

H.M.