Transport aérien: Ryanair réduit son offre en Espagne

Par LeSiteinfo avec MAP

La compagnie aérienne irlandaise Ryanair a annoncé, mercredi, une réduction de 16% de son offre de sièges en Espagne pour la saison hivernale 2025, soit plus d’un million de places supprimées.

Cette décision s’accompagne de la fermeture de sa base à Saint-Jacques-de-Compostelle (nord-ouest) et de la suspension des liaisons avec Vigo et Ténérife Nord à compter du 1er janvier prochain.

Selon le PDG de Ryanair, Eddie Wilson, les capacités réduites, estimées à deux millions de sièges sur l’ensemble de l’année 2025, seront redéployées vers d’autres marchés comme l’Italie, le Maroc, la Croatie, l’Albanie, la Hongrie et la Suède.

La compagnie impute cette réduction à l’augmentation des redevances aéroportuaires imposées par l’opérateur espagnol Aena, qualifiées d’ »excessives », et dont la hausse atteindra 6,62% dès l’an prochain.

Au total, Ryanair supprimera 36 liaisons et réduira de 41% ses capacités dans les aéroports régionaux et de 10% dans l’archipel des Canaries.