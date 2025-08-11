Grève chez le prestataire de Ryanair dès le 15 août : les vols entre le Maroc et l’Espagne menacés

L’Union générale des travailleurs (UGT) a annoncé une grève nationale chez Azul Handling, filiale du groupe Ryanair chargée de l’assistance au sol dans plusieurs aéroports espagnols, du 15 août au 31 décembre 2025.

Le mouvement débutera les 15, 16 et 17 août, avec trois créneaux de débrayage quotidiens (05h00-09h00, 12h00-15h00 et 21h00-23h59), puis se poursuivra chaque mercredi, vendredi, samedi et dimanche jusqu’à la fin de l’année.

Le syndicat dénonce la précarité des emplois, le non-respect de l’accord sectoriel, l’imposition d’heures supplémentaires, des sanctions jugées abusives et des entraves à la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale.

L’UGT réclame le retrait des sanctions, l’application stricte des accords et l’ouverture de négociations pour améliorer les conditions de travail de plus de 3 000 salariés.