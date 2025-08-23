Technologie : Intel va céder 10% de son capital au gouvernement américain, selon Trump

Par LeSiteinfo avec MAP

Le président Donald Trump a annoncé, vendredi, que l’entreprise américaine de semi-conducteurs et de processeurs Intel a accepté de céder 10 % de ses actions au gouvernement.

« Je pense que c’est un très bon accord pour eux », a assuré M. Trump lors d’une intervention au bureau ovale de la Maison Blanche, ajoutant que cet accord est le fruit de négociations menées la semaine dernière avec le directeur général d’Intel, Lip-Bu Tan.

M. Trump n’a toutefois fourni aucun détail quant aux modalités concrètes de l’accord avec ce géant américain de la Silicon Valley.

Évoquant son entretien avec M. Tan, le chef l’exécutif américain a déclaré qu’il estimait bénéfique que les États-Unis deviennent partenaires et que son interlocuteur avait accepté.

Le gouvernement US souhaitait obtenir des parts au capital de l’entreprise en contrepartie de subventions déjà actées sous l’administration précédente, avait indiqué la semaine dernière le Secrétaire au Commerce, Howard Lutnick.

« Nous devrions recevoir du capital en échange de notre argent », avait déclaré M. Lutnick, précisant que les fonds engagés sous l’administration précédente seraient versés et compensés par l’obtention de titres.

Il avait également ajouté que la participation au capital d’Intel se ferait cependant sans droit de vote ni siège au conseil d’administration du groupe.

Selon des médias US, si cette initiative venait à aboutir, elle s’inscrirait parmi les interventions gouvernementales les plus significatives dans une entreprise américaine depuis le sauvetage du secteur automobile consécutif à la crise financière de 2008. L’accord devra, en outre, obtenir l’aval du conseil d’administration d’Intel.

Intel figure parmi les entreprises les plus emblématiques de la Silicon Valley, mais sa position de leader a été progressivement éclipsée par les acteurs asiatiques TSMC et Samsung, désormais prépondérants sur le marché mondial des semi-conducteurs.