Droits de douane: Trump prolonge la trêve commerciale avec la Chine

Par LeSiteinfo avec MAP

Le président américain, Donald Trump, a décidé de prolonger de 90 jours la trêve commerciale avec Pékin sur la question des droits de douane, rapportent lundi les médias US.

A cet effet, le chef de l’exécutif américain a signé un décret pour officialiser le prolongement de cette trêve jusqu’à la mi-novembre, indiquent les médias locaux, citant un responsable de la Maison Blanche.

Cette décision constitue, selon la presse américaine, l’issue attendue du dernier cycle de pourparlers entre les négociateurs commerciaux américains et leurs homologues chinois.

Engagés au printemps dans un affrontement commercial à coups de droits de douane exorbitants, avec des taux à trois chiffres, Pékin et Washington avaient fini par conclure une trêve de 90 jours en mai à Genève (Suisse).

Cet accord a temporairement fixé à 30% la surtaxe américaine sur les produits chinois, tandis que les taxes de Pékin sur les produits américains s’élèvent à 10%.

Plusieurs cycles de négociations impliquant de hauts responsables des deux côtés ont ensuite eu lieu à Londres puis Stockholm, pour éviter un nouvel embrasement et maintenir la trêve.

Le locataire de la Maison Blanche avait déclaré, plus tôt dans la journée, que les négociations avec la Chine se déroulaient « plutôt bien », et qu’il entretenait d’ »excellentes relations » avec le président chinois Xi Jinping.

De son côté, Pékin avait annoncé plus tôt dans la journée souhaiter une issue « positive » dans les négociations commerciales avec Washington.