Extension des opérations militaires à Gaza: Paris condamne le plan israélien

La France a condamné, dans les termes les plus forts, le plan du gouvernement israélien consistant à étendre de nouveau ses opérations militaires pour prendre le contrôle de la ville de Gaza.

Dans un communiqué du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, publié vendredi soir, la France “rappelle sa ferme opposition à tout projet d’occupation de la bande de Gaza et de déplacement forcé de sa population”.

Ces actions, estime le communiqué, “constitueraient des violations graves supplémentaires du droit international et mèneraient à une impasse absolue. Elles constitueraient une atteinte aux aspirations légitimes des Palestiniens à vivre en paix dans un Etat viable, souverain et contigu, et une menace pour la stabilité régionale.”

Selon la même source, «l’avenir de la bande de Gaza doit s’inscrire dans le cadre d’un futur État palestinien dirigé par l’Autorité palestinienne”, précisant que “la France continuera à se mobiliser pour la mise en œuvre de la solution à deux États, la seule qui puisse garantir une paix et une sécurité durables pour les Israéliens et les Palestiniens, comme elle l’a fait lors de la conférence de New York, co-présidée avec l’Arabie saoudite”.

Le communiqué relève que “la France poursuivra le travail initié à New York, avec ses partenaires et avec les Nations Unies, pour le déploiement d’une mission internationale temporaire de stabilisation afin d’assurer la sécurité des Israéliens et des Palestiniens”.

