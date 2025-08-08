Trump veut un nouveau recensement en excluant les immigrés en situation irrégulière

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Président américain Donald Trump a appelé le Département du Commerce à procéder à un nouveau recensement général de la population, en excluant les personnes en situation irrégulière dans le pays.

Ce nouveau recensement, qui devra se baser sur les résultats et données issus de l’élection présidentielle de 2024, exclura les individus en situation irrégulière, a fait savoir M. Trump sur son réseau social « Truth Social ».

A travers cette initiative, le locataire de la Maison Blanche entend redéfinir les paramètres du décompte démographique utilisé pour la répartition des sièges au Congrès, en écartant une frange de la population jusqu’ici prise en compte. L’annonce s’inscrit également dans une offensive politique plus vaste, à l’heure où la bataille du redécoupage électoral prend une ampleur nationale en perspective des élections législatives de mi-mandat de 2026.

Au Texas notamment, l’affrontement entre Démocrates et Républicains s’est intensifié dernièrement. En signe de protestation, une cinquantaine d’élus démocrates locaux ont quitté l’État afin de bloquer l’adoption d’un projet de redécoupage électoral jugé favorable à leurs rivaux républicains.

Les élus en question se sont rendus dans plusieurs États, dont New York, l’Illinois, la Californie et le Massachusetts, privant ainsi les républicains du quorum des deux tiers requis à la Chambre des représentants de l’État pour pouvoir légiférer et approuver le plan de redécoupage en session extraordinaire.

Le recensement voulu par le président Trump risque, toutefois, de se heurter à des obstacles juridiques, selon la presse US.

En effet, le quatorzième amendement de la Constitution des États-Unis stipule que le recensement de la population doit s’effectuer tous les dix ans en comptant l’ensemble des personnes dans chaque État, dont les immigrés en situation irrégulière.