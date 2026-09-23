Élections législatives: un taux de participation de 4,23% à 10H00

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Par LeSiteinfo avec MAP

Le taux de participation aux élections législatives générales pour l’élection des membres de la Chambre des représentants, qui se déroulent ce mercredi, a atteint 4,23% à 10H00 au niveau national, indique un communiqué du ministère de l’Intérieur.

L’opération de vote a débuté à 08h00, heure légalement fixée pour l’ouverture du scrutin, dans des conditions normales dans l’ensemble des bureaux de vote mis en place dans les différentes préfectures, provinces et préfectures d’arrondissements du Royaume, en présence des représentants des listes de candidatures présentées au niveau des circonscriptions électorales locales et des circonscriptions électorales régionales, précise la même source.