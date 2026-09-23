Moulay Hafid Elalamy honoré par l’université de Sherbrooke (VIDEO)

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Moulay Hafid Elalamy a reçu le titre de docteur honoris causa de l’Université de Sherbrooke, au Québec, plus de quarante ans après avoir franchi pour la première fois les portes de cette institution pour y poursuivre ses études.

La distinction lui a été remise mardi 22 septembre 2026, à l’occasion d’une cérémonie officielle organisée par l’université. Devant les enseignants, les responsables de l’établissement et les nouveaux diplômés, l’ancien ministre de l’Industrie et du Commerce est revenu sur les différentes étapes d’un parcours professionnel construit entre le Canada et le Maroc.

Cette cérémonie a également été marquée par un échange avec des diplômés marocains du Centre universitaire de formation en environnement et développement durable (CUFE), offrant à Moulay Hafid Elalamy l’occasion de revenir sur les liens qui continuent de l’unir à l’Université de Sherbrooke.

Arrivé au Québec il y a plus de quatre décennies pour étudier l’informatique, alors considérée comme une discipline en plein développement, il a expliqué que son parcours ne pouvait être dissocié des personnes et des institutions qui l’ont accompagné au fil des années. Il a notamment évoqué ses professeurs, ses premiers employeurs au Canada ainsi que son entourage familial, qu’il considère comme autant de facteurs ayant contribué à la construction de son parcours.

Au fil de son intervention, l’homme d’affaires a également livré sa lecture des différentes étapes de sa carrière, passée successivement par le monde du salariat, l’entrepreneuriat et l’action publique. Un parcours qu’il a résumé autour d’une valeur qu’il considère essentielle : la confiance.

Pour Moulay Hafid Elalamy, cette confiance se construit dans la durée et repose notamment sur la concordance entre les paroles et les actes. Une exigence qu’il dit avoir notamment développée durant ses années de formation au Québec.

Revenu au Maroc en 1988, il a ensuite occupé des responsabilités à la tête de plusieurs groupes financiers et industriels avant de lancer ses propres activités entrepreneuriales. Il a par la suite intégré le gouvernement, où il a notamment été chargé des questions liées à l’industrie et au commerce. Cette expérience au sein de l’État figure, selon lui, parmi les séquences les plus importantes de son parcours.

Face aux nouveaux diplômés, l’ancien ministre a également livré plusieurs conseils sur leur entrée dans la vie professionnelle. Il les a notamment encouragés à considérer leur diplôme comme le début d’un processus d’apprentissage plutôt que comme l’aboutissement de leur formation.

Il les a également invités à ne pas considérer les échecs comme des fins en soi, mais comme des expériences susceptibles de contribuer à leur progression. À ses yeux, la réussite professionnelle repose aussi sur des qualités humaines, notamment le respect des engagements, l’écoute et la capacité à défendre ses convictions.

En matière de leadership, Moulay Hafid Elalamy a enfin défendu une conception fondée moins sur la mise en avant du dirigeant que sur sa capacité à faire progresser les personnes qui travaillent à ses côtés.

Cette distinction honorifique vient ainsi marquer un parcours commencé à Sherbrooke dans les années 1980 et poursuivi au Maroc dans les secteurs privé et public. Elle constitue également un nouveau point de rencontre entre l’université québécoise où il a été formé et les différentes étapes de sa carrière professionnelle.