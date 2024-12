Société Générale Maroc : nouveau chapitre avec Moulay Hafid Elalamy

Saham Finances prend les commandes de Société générale Maroc et amorce sa transformation. Ce tournant marque l’entrée de la banque dans une nouvelle ère sous un contrôle 100% marocain, redéfinissant ses priorités et son positionnement.

La prise de contrôle par Saham Finances de Société générale Maroc amorce une profonde transformation de cette dernière et redéfinit ses priorités stratégiques ainsi que son positionnement. Ce changement, salué comme une étape majeure vers une souveraineté financière accrue, annonce une réorganisation ambitieuse au cœur d’un secteur en pleine mutation.

Un transfert de pouvoir historique

Le rachat de 57,67% des parts de Société générale Maroc par Saham Finances, pour un montant de 745 millions d’euros, marque la fin d’une ère. Ce transfert, avalisé par Bank Al-Maghrib et finalisé après plus de six mois de démarches, donne naissance à une banque entièrement marocaine.

Sous la direction de l’ex-ministre de l’Industrie, Moulay Hafid Elalamy, également figure emblématique de l’entrepreneuriat national, la banque se prépare à une nouvelle étape de son histoire.

Ce rachat va bien au-delà d’un simple transfert de propriété. Il inclut plusieurs filiales stratégiques, telles que Sogelease Maroc, Eqdom, La Marocaine Vie ainsi que d’autres entités actives dans la gestion d’actifs et l’intermédiation boursière. Ces acquisitions renforcent la capacité de Saham Finances à proposer une gamme élargie de services financiers, consolidant ainsi sa position d’acteur intégré et diversifié.

Une gouvernance renouvelée pour porter la transformation

Le premier signe de ce changement est le renouvellement des instances de gouvernance, avec Moulay Hafid Elalamy désormais président du Conseil de surveillance, incarnant une vision stratégique ambitieuse. À ses côtés, Moulay M’Hamed Elalamy occupe la position de vice-président, tandis que Layla M’Zali, Ghita Lahlou, Amine Lahrichi, Abdelhalim Fadil et Fadwa Ben Saad siègent en tant que membres du Conseil.

La gouvernance est également enrichie par des membres indépendants, tels que Driss Benhima, Jean-Luc Parer, Mehdi Ghissassi et Caroline Zanaret-Giros, qui apportent une expertise neutre et diversifiée pour piloter cette transition majeure.

Au niveau opérationnel, le directoire reste dirigé par Ahmed El Yacoubi, assurant une continuité essentielle dans la gestion de la banque. Asmae Hajjami occupe le poste de directrice générale, en charge des technologies, des ressources et de la supervision des filiales, tandis que François Marchal est directeur général, responsable du Corporate et de la Banque d’Investissement. Mehdi Benbachir, également directeur général, est en charge de l’exploitation, et Jérôme Brun, récemment nommé directeur général adjoint, supervise les risques et le pilotage financier. Cette équipe combine expérience et expertise technique, reflétant une volonté de renforcer les fondamentaux tout en préparant la banque à relever les défis liés à son repositionnement stratégique.

Les étapes à venir

Un éventuel changement de nom et d’identité visuelle apparaît comme une étape probable dans les mois à venir. Avec la marocanisation complète de la banque, ce rebranding viserait à refléter la nouvelle identité locale et l’ambition stratégique insufflée par Saham Finances. Une identité visuelle renouvelée pourrait renforcer la proximité avec les clients et symboliser cette nouvelle ère.

En outre, et selon les pronostics des analystes financiers, le marché marocain, marqué par un tissu économique dominé par les petites et moyennes entreprises, offre un potentiel de croissance significatif pour la banque.

« En donnant davantage d’importance à ce segment, elle pourrait développer des produits sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques des entrepreneurs locaux. Parallèlement, un focus sur les particuliers, notamment via des offres accessibles et innovantes, pourrait contribuer à renforcer sa part de marché », renchérit un analyste.

L’intégration des nouvelles technologies sera au cœur de cette transformation. En misant davantage sur la digitalisation des services, la banque pourrait accélérer l’inclusion financière et simplifier l’accès à ses produits bancaires pour une population encore sous-bancarisée. L’exploitation de l’expertise en assurance de La Marocaine Vie pourrait également permettre de proposer des solutions intégrées combinant banque et assurance. Une éventuelle introduction en bourse pourrait aussi être envisagée.

Cette démarche renforcerait les fonds propres de la banque et accroîtrait sa visibilité sur les marchés financiers, tout en offrant de nouvelles opportunités d’investissement pour les acteurs locaux et internationaux. Avec une concurrence accrue dans le secteur bancaire, Société générale Maroc devra innover davantage pour se démarquer. Cela pourrait inclure une diversification de son portefeuille de services, l’amélioration de l’expérience client et une communication proactive pour attirer de nouveaux clients.

Un impact durable sur le secteur bancaire

Ce changement de contrôle marque un précédent dans le secteur bancaire. Il symbolise la montée en puissance des acteurs locaux et envoie un message clair sur la capacité du Maroc à s’approprier ses institutions stratégiques.

Les analystes anticipent une intensification de la concurrence, ce qui bénéficiera directement aux consommateurs grâce à une offre plus diversifiée et adaptée. La stratégie de Saham Finances, axée sur la marocanité, l’innovation et le développement durable, pourrait également inspirer d’autres groupes locaux à investir dans des secteurs clés de l’économie. En valorisant les compétences locales et en préservant les emplois, cette réorganisation contribue à renforcer la confiance des parties prenantes.

Un nouveau départ pour une institution centenaire

Société générale Maroc, sous l’impulsion de Saham Finances, s’apprête à écrire un nouveau chapitre de son histoire. Cette réorganisation, qui allie continuité et renouveau, est porteuse de promesses pour l’avenir de la banque. En misant sur l’innovation, la proximité et une vision stratégique claire, la banque se positionne comme un acteur clé de la transformation du secteur financier.

Moulay Hafid Elalamy, Président du Conseil de surveillance de Société générale Maroc, « Saham se réjouit d’intégrer Société générale au Groupe et lui apportera tout son support. Le Conseil de surveillance confirme le Directoire dans ses fonctions et l’appuiera pour renforcer les fondamentaux de la banque et améliorer en continu la qualité de service à ses clients ».

Ahmed El Yacoubi, Président du Directoire de Société générale Maroc, « Au nom de l’ensemble du Directoire et des collaborateurs, je tiens à remercier le Conseil de surveillance pour la confiance renouvelée envers notre équipe de management. Nous sommes pleinement engagés à accompagner cette nouvelle étape de développement de la banque, avec pour priorité l’accompagnement de nos clients et la contribution au dynamisme économique du pays ».

Sanae Raqui