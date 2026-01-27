Grève nationale des avocats au Maroc

Depuis hier lundi, l’Association des barreaux du Maroc a lancé une grève nationale de travail pour toute la semaine en cours, en signe de rejet du projet de loi relatif à la profession d’avocat.

Dans un communiqué, l’association a annoncé l’arrêt de la prestation des services professionnels pendant toute la semaine, à compter du lundi 26 janvier 2026, appelant les avocats à préparer les dossiers de leurs cabinets en vue de cette suspension générale et continue des services professionnels.

L’ordre professionnel a également appelé les avocats à participer massivement au rassemblement national prévu le vendredi 6 février 2026 à partir de 10 heures, devant le siège du Parlement à Rabat.

L’association a réaffirmé son refus catégorique du projet de loi sur la profession d’avocat n° 23.66, demandant son retour afin d’ouvrir un débat autour de ce texte dans le cadre d’une approche participative, réelle et responsable. Elle a insisté sur le fait que les avocats ne seront pas concernés par un texte qui porterait atteinte aux fondements mêmes de leur profession.

L’Association des avocats a exprimé son rejet total d’une approche qu’elle juge non objective, marquée par une véritable fuite face à l’analyse des causes des dysfonctionnements de la justice au Maroc, ainsi que par une tentative irresponsable de diffuser des contre-vérités portant atteinte à la profession d’avocat et à ses membres.