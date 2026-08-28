Avocats : l’Association des barreaux du Maroc maintient la suspension des services

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L’Association des barreaux du Maroc a décidé, ce vendredi, de poursuivre la suspension de la prestation des services professionnels et le boycott des missions judiciaires, après la publication au Bulletin officiel de la loi n° 66.23 relative à l’organisation de la profession d’avocat.

Dans un communiqué, l’Association a indiqué qu’à l’issue d’une longue réunion de son Conseil, tenue tout au long de la journée de jeudi, suivie d’une réunion du bureau, il a été décidé de maintenir la suspension de la prestation des services professionnels.

Pour rappel, le bureau de l’Association des barreaux du Maroc avait déjà réaffirmé, dans un précédent communiqué, son rejet catégorique de la loi adoptée relative à l’organisation de la profession, annonçant sa détermination à poursuivre sa « lutte revendicative par tous les moyens possibles ».

La loi n° 66.23 relative à l’organisation de la profession d’avocat est entrée en vigueur le jeudi 20 août, après la publication au Bulletin officiel du dahir portant promulgation de ce texte.