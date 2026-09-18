Le gouvernement prolonge son aide aux professionnels du transport

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministère du Transport et de la Logistique a annoncé, vendredi, le lancement d’une nouvelle tranche de soutien exceptionnel direct au profit des professionnels du transport routier de personnes et de marchandises, couvrant une période de 30 jours.

« Le gouvernement réaffirme son plein engagement à poursuivre son soutien à ce secteur, en fonction du rythme de hausse des prix des carburants à l’international et ce, jusqu’au retour aux niveaux enregistrés avant la crise », indique le ministère dans un communiqué.

La même source explique que dans une conjoncture mondiale marquée par la persistance des tensions géopolitiques, les cours des carburants poursuivent leur envolée à l’échelle mondiale, entrainant un impact sur le marché national.

Et de poursuivre que « le gouvernement œuvre, depuis le déclenchement de cette crise, à accompagner les professionnels du transport routier de personnes et de marchandises à travers un soutien financier, à même de garantir la stabilité des prix du transport routier et des produits de consommation ».

Ainsi, l’inscription pour bénéficier de cette aide supplémentaire au titre de cette nouvelle tranche sera ouverte à partir du jeudi 24 septembre, via la même plateforme électronique dédiée à cet effet « https://mouakaba.transport.gov.ma », précise la même source.

S.L.