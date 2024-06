Festival « L’Boulevard » : on connaît les dates de la 22ème édition

Par LeSiteinfo avec MAP

La 22ème édition du festival de musique « L’Boulevard », dédié à la culture urbaine, se tiendra du 12 au 15 septembre prochain au stade du R.U.C à Casablanca, a annoncé l’association EAC-L’BOULVART, organisatrice de l’événement.

Les festivités incluront des concerts exclusifs, un marché associatif et créatif et des activités variées, sans oublier l’iconique compétition musicale Tremplin L’Boulevard pour laquelle un appel à candidature est désormais lancé, indique un communiqué des organisateurs.

Destinée aux artistes et formations marocains ou installés au Maroc, cette compétition couvre trois catégories : rap/hip hop, rock/metal et fusion/autres musiques actuelles, ajoute-t-on de même source, précisant que les groupes intéressés sont invités à soumettre leurs candidatures sur le site web du festival, avant le 7 juillet prochain.

Les candidats sélectionnés auront l’opportunité de se produire sur la scène de L’Boulevard, avec à la clé une formation technique et artistique de six jours pour les six groupes gagnants (soit deux par catégorie), explique le communiqué, ajoutant que le 1er prix de chaque catégorie est doté de 10.000 DH, alors que tous les lauréats bénéficieront de l’enregistrement d’un morceau dans un studio professionnel.

Chaque année, L’Boulevard reçoit environ 300 démos de tous les styles, soumises à l’évaluation d’un jury. Depuis son inauguration en 1999, près de 620 jeunes formations ont eu l’opportunité de se produire sur la scène de L’Boulevard.