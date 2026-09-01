Vague de chaleur au Maroc : prudence si vous devez prendre l’autoroute

Face à la vague de chaleur extrême qui déferle sur plusieurs régions du Royaume, la Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) lance un appel pressant à la prudence.

Cette mise en garde fait suite à un bulletin d’alerte météorologique émis ce mardi par la Direction Générale de la Météorologie (DGM), annonçant des températures élevées jusqu’à vendredi prochain.

ADM invite particulièrement les usagers empruntant les tronçons autoroutiers d’Asilah, Rabat, Taza, Casablanca, Beni Mellal, Berrechid et Agadir à redoubler de vigilance. Les conducteurs sont fortement incités à vérifier l’état du trafic avant tout déplacement et à effectuer des contrôles mécaniques préventifs indispensables :

Vérification de la pression et de l’état des pneus.

Contrôle du niveau du liquide de refroidissement.

Vérification du niveau d’huile moteur.

Pause obligatoire toutes les deux heures pour se reposer et s’hydrater.

Des températures frôlant les 45 °C

Selon la DGM, qui a placé plusieurs provinces en niveau de vigilance orange, le mercure devrait s’affoler au cours des prochains jours :

De 42 °C à 45 °C (de mardi à vendredi) : Aousserd, Oued Ed-Dahab, Boujdour, Assa-Zag, Es-Semara, Tata et Zagora.

De 38 °C à 42 °C (de mercredi à vendredi) : Marrakech, Rehamna, Sidi Bennour, Youssoufia, Béni Mellal, Taroudant, Kénitra, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Khouribga, Settat, El Kelâa des Sraghna, Khémisset, Fquih Ben Salah, Meknès, Khénifra, Fès, Moulay Yacoub, Taounate, Larache, Ouezzane, Chichaoua et Salé.