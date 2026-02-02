Banque Populaire lance ses deux premiers Centres Al Moukawil Chaabi à Marrakech et Tanger

Fidèle à sa vocation de banque citoyenne et solidaire, la Banque Populaire annonce le lancement de ses deux premiers Centres Al Moukawil Chaabi (CAMC) à Marrakech et à Tanger. Cette initiative marque une nouvelle étape structurante dans l’engagement historique du Groupe en faveur des Très Petites Entreprises (TPE), des commerçants et des artisans, qui constituent un pilier essentiel du tissu économique national.

Précurseur dans l’accompagnement de la TPE au Maroc, la Banque Populaire a fait de ce segment une priorité stratégique depuis plusieurs décennies. Cet engagement s’est notamment traduit par la création de la Fondation Création d’Entreprises, qui œuvre depuis 35 ans à la promotion de l’entrepreneuriat, à l’accompagnement des porteurs de projets et au renforcement des capacités des très petites entreprises, dans une vision durable et inclusive du développement économique.

Les Centres Al Moukawil Chaabi s’inscrivent dans le prolongement naturel de cette dynamique, en apportant un dispositif opérationnel de proximité, conçu pour répondre de manière plus ciblée et plus efficace aux besoins spécifiques des TPE. Ils reposent sur un nouveau modèle relationnel et de distribution, combinant un accompagnement global et personnalisé, des parcours clients simplifiés et fluides, une offre renforcée d’appui non financier – conseil, orientation et assistance – ainsi qu’un accès facilité à des solutions de financement adaptées et avantageuses.

Implantés dans deux régions à fort potentiel économique, les CAMC de Marrakech et de Tanger constituent les premiers jalons d’un dispositif ambitieux appelé à se déployer progressivement à l’échelle nationale, avec un CAMC au niveau de chaque Banque Populaire Régionale. L’objectif est d’offrir aux entrepreneurs un accompagnement de proximité, pertinent et performant à chaque étape de leurs projets d’investissement et de développement.

À travers le lancement de ces centres, le Groupe BCP réaffirme son engagement durable en faveur de la clientèle TPE et du développement de l’entrepreneuriat au Maroc, ainsi que dans l’ensemble de ses pays de présence.

« Partenaire historique des TPE depuis plus de 35 ans à travers la Fondation Création d’Entreprise (FCE), avec les nouveaux Centres Al Moukawil Chaabi, nous franchissons une nouvelle étape dans notre manière d’accompagner les très petites entreprises. Ce dispositif traduit notre volonté de proposer un accompagnement de proximité, plus personnalisé et plus complet, en capitalisant sur l’expertise historique de la Banque Populaire et sur l’héritage de la Fondation Création d’Entreprises. Notre ambition est claire : être un partenaire utile, accessible et durable pour les entrepreneurs à chaque étape de leur développement », a déclaré Monsieur Idriss Bensmail, Directeur Général de la Banque de Détail du Groupe Banque Populaire.

À PROPOS DU GROUPE BCP :

Porteur de valeurs de solidarité et d’innovation, le Groupe panafricain BCP est l’une des premières institutions bancaires du Maroc où il est un acteur majeur aussi bien dans la collecte de l’épargne que dans le financement de l’économie.

Le Groupe BCP est présent dans 32 pays dans le monde, dont 18 en Afrique.

Modèle de stabilité financière et de croissance internationale, le Groupe BCP déploie ses activités notamment dans les espaces CEDEAO et CEMAC ainsi que dans la zone Océan Indien, via ses banques universelles, banque d’affaires, compagnies d’assurance et fintechs, renforçant ainsi son empreinte sur le continent.