La Galerie Banque Populaire accueille l’exposition «QUATRE VOIX, UNE TERRE»

La Galerie Banque Populaire accueille, du 30 octobre 2025 au 28 février 2026, l’exposition « QUATRE

VOIX, UNE TERRE », une célébration de l’art contemporain africain à travers quatre artistes du continent : Hiba Baddou et Abdelmalik Berhiss (Maroc), Amadou Camara Gueye (Sénégal) et Djo

Ilanga (République Démocratique du Congo).

Cette exposition incarne la diversité, la profondeur et la vitalité d’une scène artistique africaine en pleine affirmation sur la scène internationale. Leurs trajectoires sont différentes, leurs esthétiques

singulières, mais tous portent une même appartenance au continent africain et une volonté

commune d’ouvrir de nouvelles perspectives sur le monde.

Les artistes exposés :

Hiba Baddou explore les tensions du monde contemporain avec un style naïf et intuitif. Sa peinture, est nourrie par la musique et son vécu personnel.

Abdelmalik Berhiss, artiste autodidacte originaire d’Essaouira, invite à un voyage intérieur à travers un univers onirique.

Amadou Camara Gueye, peint la vie quotidienne de Dakar et de ses habitants avec sincérité.

Djo Ilanga, originaire de la République Démocratique du Congo, réalise des portraits inspirés de la mémoire africaine.

Pour Adil Rzal, Président du Directoire de la Banque Populaire Rabat-Kénitra : « Ces quatre artistes incarnent la pluralité et la force de l’art africain contemporain. Leurs œuvres révèlent un continent qui s’invente sans cesse, où la mémoire et la créativité s’inscrivent dans le présent tout en s’ouvrant largement au monde. »

À travers cette exposition, le Groupe BCP réaffirme son engagement en faveur de la création artistique africaine contemporaine, en offrant un espace d’expression, de rencontre et de découverte aux talents confirmés comme aux artistes émergents.