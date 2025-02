COPAG-Jaouda lance “Nabatlé”, le premier lait végétal conçu et produit au Maroc

COPAG-Jaouda confirme son rôle pionnier avec “Nabatlé”, le premier lait végétal 100% marocain. Une fierté nationale et une réponse aux attentes des consommateurs marocains soucieux de leur bien-être et d’un mode de vie équilibré.

À une époque où les préférences alimentaires évoluent vers des choix plus sains, “Nabatlé” répond à un besoin de nouveau style de vie. Produit à base de plantes et graines soigneusement sélectionnées, il offre un apport nutritionnel différencié, aligné avec les attentes des consommateurs modernes.

Un lait végétal « Made in Morocco »

“Nabatlé” n’est pas qu’un simple produit, c’est un manifeste pour la valorisation de l’industrie marocaine. COPAG-Jaouda démontre que les produits 100% marocains peuvent répondre aux tendances modernes avec excellence et créativité. Le lait végétal “Nabatlé” incarne l’engagement de Copag-Jaouda pour l’excellence marocaine. Il témoigne de la maîtrise des compétences locales et de la passion des équipes, déterminées à promouvoir fièrement le label «Made in Morocco».

Un produit aligné avec les tendances de consommation au naturel

Conscient des préoccupations économiques des consommateurs, COPAG-Jaouda a élargi sa gamme en veillant à ce que “Nabatlé” offre une alternative nutritive et saine, alignée avec les nouveaux modes de vie et à un prix inférieur à la moyenne du marché.

Bien-être et alimentation consciente “Nabatlé”, sans gluten, sans lactose, sans conservateurs ni sucres ajoutés, est une source de graisses saines, faibles en calories, sans cholestérol et riche en vitamines et minéraux, alliant ainsi bienfaits nutritionnels et plaisir gustatif, il convient également aux régimes végétaliens et végétariens.

La gamme de laits végétaux “Nabatlé” se décline en trois variétés : amande, avoine et coco. L’amande : Naturellement sans sucre, légère et rafraîchissante, elle offre une texture et une saveur subtilement douce, tout en étant pauvre en calories et sans cholestérol. L’avoine : Riche en fibres, minéraux et protéines végétales, tout en étant naturellement nutritif.

Et la noix de coco : Son goût exotique et crémeux apporte une touche gourmande tout en étant une source intéressante de calcium et de vitamines notamment la vitamine A et D3. Une innovation marocaine au service du bien-être et de l’alimentation consciente.

Casser les idées reçues : Une campagne de communication percutante

COPAG-Jaouda lance une campagne de communication impactante pour démystifier les mythes autour du lait végétal. Des messages clairs et audacieux présentent ses avantages nutritionnels et ses multiples usages. Une démarche durable et responsable “Nabatlé” devient l’ambassadeur d’un nouveau récit économique : un pays capable de créer des produits de haute qualité et compétitifs, tout en respectant l’environnement et la responsabilité sociétale.