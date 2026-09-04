Six jeunes créateurs décrochent leur pass pour la phase finale de Tililab

À l’issue d’un pitch sprint particulièrement intense, six jeunes créateurs de contenu âgés de moins de 30 ans ont décroché, ce jeudi 3 septembre, leur pass pour le Bootcamp Tililab, qui se tiendra à Marrakech du 16 au 19 septembre 2026, dans le cadre de la 6e édition du concours Tililab.

Introduit l’année dernière dans le parcours du concours, le Prébootcamp constitue le premier grand défi pour les candidats. L’objectif : se démarquer parmi l’ensemble des participants et décrocher l’une des six places en finale pour poursuivre l’aventure Tililab.

Ce jeudi, 16 jeunes créateurs ont participé à une session de pitchs chronométrés devant un jury composé de professionnels de la communication, des médias et de la publicité. Chacun disposait de quelques minutes pour se présenter, partager son univers créatif, défendre sa vision et, surtout, convaincre les membres du jury.

À l’issue de cette session intense, organisée dans les locaux de Lions Geek, six jeunes créateurs, trois filles et trois garçons, ont décroché leur place parmi les finalistes du concours. Il s’agit de Wissal Zliga, Youssra El Ouazzani, Ahlam Dabit, Abdessamad Liassri, Walid Adidi et Mohamed Jalal Eddine.

Quatre jours au cœur de la création publicitaire

Du 16 au 19 septembre 2026, les six finalistes mettront le cap sur Marrakech. Pendant quatre jours, ils plongeront au cœur de la création publicitaire à travers des masterclasses, des workshops et des séances de coaching animées par des experts de la communication, de la publicité et des médias.

Le Bootcamp leur permettra également de relever un défi créatif concret. À partir d’un brief publicitaire, ils devront imaginer leur concept, transformer leur idée en création et produire leurs propres spots publicitaires, avec l’accompagnement des équipes de 2M.

Les six spots réalisés seront ensuite présentés au jury des Tilila Awards, qui désignera le ou la lauréat(e) de cette 6e édition de Tililab.

Plus de 70 candidatures reçues

Suite à l’appel à candidatures lancé du 13 au 31 juillet 2026, le concours a suscité un véritable engouement. Plus de 70 jeunes créateurs de contenu issus de différentes régions du Maroc ont tenté leur chance pour intégrer l’aventure Tililab.

Créateurs de contenu, vidéastes, communicants, artistes ou encore passionnés d’image et de storytelling, 16 talents avaient dans un premier temps été retenus à l’issue d’une première sélection. Six d’entre eux ont ensuite décroché leur place en finale lors du Prébootcamp et poursuivront ainsi les prochaines étapes du concours Tililab.

Organisé par 2M en marge des Tilila Awards, le concours Tililab est une compétition destinée aux jeunes créateurs de contenu de moins de 30 ans. Il vise à révéler les talents de demain et à les sensibiliser à la création de contenus plus inclusifs, paritaires et représentatifs de la diversité.