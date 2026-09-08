Élections : l’USFP veut arriver en tête et privilégie une alliance avec la gauche

Ahmed El Mehdi Mezouari, membre du bureau politique de l’Union socialiste des forces populaires (USFP), n’a pas caché l’ambition de son parti de parvenir en tête des prochaines élections et, à partir de là, de négocier les alliances qui seront déterminées par les résultats des urnes.

Invité de l’émission « Saâat Assaraha » sur la deuxième chaîne, 2M, Mezouari a expliqué que l’USFP, fidèle à ses principes et à sa ligne politique, ne pouvait placer que la gauche en tête des composantes avec lesquelles il serait susceptible de nouer des alliances.

Le responsable socialiste a ajouté que, dans l’ordre des éventuelles alliances, viendraient ensuite les formations politiques qui partagent avec l’USFP un certain nombre de valeurs, sans toutefois citer de partis précis ni confirmer une éventuelle volonté de l’Union socialiste de s’allier avec des formations aux orientations diverses, comme ce fut le cas sous le gouvernement El Othmani.

Le membre de la « Rose », également candidat du parti aux prochaines échéances électorales dans la circonscription de Mohammedia, estime que son parti est plus proche des formations qui défendent un projet moderniste.

Selon lui, l’USFP ne considère pas les autres partis politiques comme de simples concurrents, mais « descend dans l’arène pour combattre la rente et la corruption », a-t-il déclaré.