USFP. Le pari de Driss Lachgar pour les législatives 2026

Le Parti de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) a placé la question de la jeunesse au cœur de son programme électoral, s’engageant à assurer une véritable intégration économique des jeunes, allant de la formation à l’emploi, jusqu’à l’entrepreneuriat.

Dans le cadre de son programme pour les prochaines échéances électorales, l’USFP entend faire de chaque jeune un acteur économique productif, à travers un parcours clairement défini reposant sur l’orientation, la formation, l’insertion, puis le financement, afin de garantir, selon le parti, la participation de cette catégorie à la dynamique économique.

Le parti s’est également engagé à intégrer chaque année 200.000 jeunes sur le marché du travail, tout en promettant de ramener le taux de chômage des jeunes à moins de 10 %.

Le programme de la « Rose » propose par ailleurs de porter à 80 % le taux d’insertion à l’issue de la formation professionnelle, afin de renforcer l’adéquation entre le système de formation et les besoins du marché du travail et d’offrir aux jeunes davantage de possibilités d’insertion professionnelle.

Le Parti de l’Union socialiste des forces populaires et son premier secrétaire, Driss Lachgar, ambitionnent d’obtenir des résultats supérieurs à ceux enregistrés lors des élections de 2021. Ce dernier a d’ailleurs affirmé à plusieurs reprises son ambition de diriger le prochain gouvernement.

S.L.