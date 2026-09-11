Volkswagen Maroc célèbre 75 ans de présence dans le Royaume

Depuis son arrivée dans le Royaume en 1951, Volkswagen accompagne les Marocains dans leur quotidien et dans les grands moments de leur vie. Au fil des années, la marque est devenue une référence familière du paysage automobile marocain, génération après génération.

À ses côtés depuis les débuts de la marque dans le Royaume, la Centrale Automobile Chérifienne (CAC), importateur exclusif de Volkswagen au Maroc, a contribué à construire et à développer sa présence dans le pays. Un partenariat historique qui entre, en 2026, dans sa 75e année.

Pour célébrer cet anniversaire, Volkswagen Maroc a choisi de ne pas simplement raconter son histoire. La marque a décidé de donner la parole à celles et ceux qui l’ont écrite avec elle : ses clients.

À travers leurs témoignages, leurs souvenirs et leurs parcours, plusieurs générations de propriétaires racontent leur histoire avec Volkswagen et ce que leurs voitures représentent, bien au-delà de leur fonction première.

Des récits singuliers, des façons différentes de vivre la marque et, au-delà de ces parcours personnels, une histoire commune : celle d’une relation construite au fil du temps entre Volkswagen et les Marocains.

« Une Volkswagen, ce n’est pas seulement une voiture. C’est souvent un morceau de notre vie, de notre enfance, de notre histoire. C’est la voiture de nos parents ou de nos grands-parents, les départs en vacances, les dimanches en famille, cette banquette arrière sur laquelle nous avons grandi. Ce sont des voix, des rires, des visages que le temps a parfois emportés, mais qu’un souvenir suffit à faire revivre.

C’est sans doute ce qui me touche le plus dans ces 75 ans : imaginer qu’aujourd’hui encore, quelque part au Maroc, il suffit de croiser une ancienne Volkswagen pour que ressurgissent soudain le visage d’un père ou d’une mère, un souvenir d’enfance, un voyage en famille, ou simplement le bonheur d’un instant que l’on croyait oublié.

Les voitures vieillissent, les générations se succèdent, mais certaines émotions, elles, ne vieillissent jamais. Et si Volkswagen a aujourd’hui une place si particulière dans le cœur de tant de Marocains, c’est peut-être tout simplement parce qu’elle fait partie de leur histoire. »

— Youssef Touhami, Directeur de Volkswagen Maroc

Cette célébration s’ouvre avec un film manifeste, qui donne le ton de cette année anniversaire et invite le public à découvrir les visages, les souvenirs et les histoires qui composent cette mémoire collective.

À découvrir : le film des 75 ans de Volkswagen Maroc.

Dans les prochaines semaines, Volkswagen Maroc dévoilera les témoignages complets de ces propriétaires et reviendra sur les histoires qui les lient à la marque.

Des histoires différentes. Des générations différentes. Des liens uniques avec Volkswagen.

Et peut-être, dans chacune d’elles, un souvenir qui vous ressemble.