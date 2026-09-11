«100 jours, 100 messages» : EWA se mobilise pour des toilettes publiques dignes au Maroc

À l’approche de la Journée mondiale des toilettes, célébrée chaque année le 19 novembre, l’Environment Women Association (EWA) lance une campagne nationale de sensibilisation intitulée «100 jours, 100 messages, un même combat : la dignité».

Initiée le 11 août, cette campagne repose sur la diffusion d’un message par jour pendant 100 jours, jusqu’au 19 novembre. Elle vise à briser les tabous autour de la question des toilettes et à replacer l’accès à des toilettes publiques propres, accessibles, entretenues et sécurisées au cœur du débat public. Un enjeu de santé publique, de civisme et de dignité L’accès à des sanitaires adaptés dans l’espace public demeure un enjeu important au Maroc. Leur disponibilité, leur propreté, leur entretien, leur accessibilité et leur sécurité concernent directement la santé, le bien-être et la dignité de toutes et tous.

Pour les femmes et les filles en particulier, disposer de toilettes publiques propres, accessibles, entretenues et sécurisées constitue également un enjeu de santé, de sécurité et de dignité, notamment dans les espaces publics, les établissements scolaires, les lieux de travail et lors des déplacements. Les données internationales permettent également de mesurer l’ampleur des enjeux liés à l’assainissement.

Selon les données 2024 de l’initiative conjointe OMS/UNICEF de suivi de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène, 8,4 % de la population du Maroc utilisait un service d’assainissement géré en toute sécurité. Ce chiffre concerne l’assainissement au sens large et ne constitue pas une mesure spécifique de l’accès aux toilettes publiques.

À travers cette campagne, EWA souhaite mobiliser citoyens, collectivités locales, décideurs, entreprises, médias, créateurs de contenu et acteurs de la société civile afin de faire de cette question un sujet collectif et d’encourager des solutions concrètes et durables.

«« Nous devons tous nous manifester pour exiger ce droit à la dignité, aujourd’hui malmenée par le manque ou l’absence de toilettes publiques accessibles, propres, entretenues et sécurisées. Nous ne demandons pas la lune, juste le respect des besoins élémentaires de chaque citoyen. » — Farida Jaidi, Présidente de l’Environment Women Association (EWA)» Un secteur qui peut aussi créer des opportunités économiques Au-delà des enjeux d’hygiène, de santé et de dignité, le développement et la structuration d’un réseau de toilettes publiques peuvent également contribuer à l’émergence de nouvelles activités économiques et à la création d’emplois.

De la conception et de la construction des infrastructures à leur exploitation quotidienne, plusieurs secteurs sont concernés : – Ingénierie et BTP : conception, construction et installation d’infrastructures adaptées et durables ; – Plomberie et gestion des ressources : installation, maintenance et gestion des équipements liés à l’eau et à l’assainissement ; – Entretien et maintenance : nettoyage, maintenance et gestion quotidienne des installations ; – Sécurité et gestion des espaces : mise en place de conditions permettant d’assurer la sécurité et le confort des usagers ; – Gestion et valorisation des déchets : développement de solutions adaptées pour la collecte, le traitement et la valorisation. Cette approche permet de considérer les toilettes publiques non seulement comme une infrastructure nécessaire, mais également comme un enjeu d’aménagement urbain, de service public et de développement local.

100 jours pour sensibiliser, fédérer et agir Pendant 100 jours, EWA entend multiplier les messages, les témoignages et les prises de parole afin de faire évoluer le regard porté sur cette question et d’encourager chacun à s’engager. L’association appelle les collectivités locales, entreprises, médias, journalistes, créateurs de contenu, associations et citoyens à relayer les 100 messages de la campagne et à contribuer à faire du 19 novembre un temps fort de mobilisation.

L’objectif est clair : passer de la sensibilisation à l’action et encourager une réflexion concrète sur la disponibilité et la qualité des toilettes publiques au Maroc, afin de favoriser des espaces sanitaires propres, accessibles, entretenus et sécurisés pour toutes et tous, dans le respect de la dignité de chacun. À propos de l’Environment Women Association (EWA) L’Environment Women Association (EWA) est une association marocaine engagée dans la promotion de l’hygiène, de la préservation de l’environnement, du civisme, du bien-être et de la dignité humaine.

L’association œuvre notamment en faveur de l’amélioration des conditions d’accès aux sanitaires publics et de la promotion de toilettes propres, accessibles, entretenues et sécurisées. L’association est présidée par Farida Jaidi, diplomate de carrière ayant exercé pendant 38 ans au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération. Ancienne Ambassadeur du Maroc, elle a notamment représenté le Royaume en Suède, au Brésil, au Paraguay et au Suriname.

Elle a également exercé les fonctions de Consule Générale du Maroc à Montréal, ainsi que différentes responsabilités au sein de la diplomatie marocaine. Engagée dans les questions de paix, de médiation et de sécurité, Farida Jaidi est également Coordinatrice du Réseau marocain des femmes médiatrices pour la paix et la sécurité. Elle contribue à la promotion du rôle des femmes dans la prévention et la résolution des conflits et à leur participation aux processus de paix, de médiation et de sécurité.

Aujourd’hui Master-coach en leadership diplomatique, elle met son expérience et son expertise au service de l’engagement citoyen, de l’environnement et du développement humain.