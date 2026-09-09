Calendrier scolaire 2026-2027 : les dates des prochaines vacances dévoilées

Les élèves et les cadres éducatifs devraient bénéficier de leur première pause scolaire le mois prochain, pour une durée de huit jours. Le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports a récemment publié une décision ministérielle relative à l’organisation de l’année scolaire 2026-2027.

Son annexe n°1 fixe notamment le calendrier des vacances pour l’enseignement primaire, secondaire collégial, secondaire qualifiant ainsi que pour les classes préparatoires au Brevet de technicien supérieur (BTS).

Selon ce calendrier, la première pause scolaire s’étendra du dimanche 18 octobre 2026 au dimanche 25 octobre 2026. La deuxième pause scolaire est, quant à elle, prévue du dimanche 6 décembre 2026 au dimanche 13 décembre 2026.

Les vacances de mi-année scolaire auront lieu du dimanche 24 janvier 2027 au dimanche 31 janvier 2027. La troisième pause scolaire s’étendra ensuite du dimanche 21 mars 2027 au dimanche 28 mars 2027. Enfin, la quatrième pause scolaire est prévue du 9 mai 2027 au 16 mai 2027.

Le calendrier comprend également d’autres jours de congé correspondant aux fêtes nationales et aux fêtes religieuses célébrées au Maroc.