Radisson Hotel Group et Accenture réinventent la recherche de voyages sur ChatGPT

Radisson Hotel Group s’associe à Accenture (NYSE : ACN) pour lancer sur ChatGPT une nouvelle application de recherche hôtelière propulsée par l’intelligence artificielle.

Accessible sous le nom @RadissonHotels, cette application accompagne les voyageurs à chaque étape de leur projet, de la recherche et de la comparaison d’hôtels jusqu’à la planification de leur séjour, le tout au fil d’une conversation.

Cette nouvelle solution permet aux utilisateurs de rechercher, en langage naturel, des établissements Radisson Hotels parmi plus de 1 000 hôtels répartis dans plus de 100 pays. Il suffit de démarrer une nouvelle conversation sur ChatGPT et de mentionner @RadissonHotels au début de sa requête.

Les voyageurs peuvent ainsi demander des recommandations adaptées à leurs besoins, comme l’organisation d’un week-end en famille à Amsterdam ou la recherche d’un hôtel à Paris disposant d’une salle de sport et d’un spa, à proximité de la tour Eiffel.

L’application propose ensuite une sélection d’établissements correspondant aux critères recherchés, avec les disponibilités et les tarifs en temps réel, ainsi que des informations sur leur emplacement, leurs équipements et leurs principales caractéristiques. Les résultats peuvent également être consultés de manière interactive sur une carte.

Une fois leur choix effectué, les voyageurs sont redirigés vers le site officiel de Radisson Hotels afin de finaliser leur réservation.

Ce lancement marque une nouvelle étape dans la stratégie de « commerce agentique » de Radisson Hotel Group. Le Groupe entend ainsi passer des parcours de réservation traditionnels, organisés autour de différents canaux, à des expériences pilotées par l’intelligence artificielle, dans lesquelles la découverte, la comparaison et la prise de décision s’effectuent directement au cours d’une conversation.

Alors que les voyageurs utilisent de plus en plus l’intelligence artificielle pour poser leurs questions, affiner leurs choix et planifier leurs déplacements, les marques hôtelières doivent renforcer leur visibilité sur ces nouveaux canaux et être en mesure de fournir des informations fiables et actualisées, tout en permettant aux utilisateurs de passer rapidement à l’action.

Cette évolution se reflète déjà dans les comportements des consommateurs. Selon l’étude Consumer Pulse Research d’Accenture, 87 % des voyageurs se disent prêts à utiliser un agent de voyage alimenté par l’IA pour trouver la meilleure offre. Par ailleurs, 71 % estiment que l’intelligence artificielle influencera au moins la moitié de leurs dépenses liées à l’hôtellerie ou au transport aérien au cours des douze prochains mois.

Radisson Hotel Group constate lui-même cette évolution, les canaux de trafic organique et direct qui ont historiquement contribué aux réservations en ligne cédant progressivement du terrain à de nouveaux points de contact, notamment ChatGPT.

« L’intelligence artificielle transforme radicalement la manière dont les voyageurs recherchent et réservent leurs séjours, et nous sommes déterminés à rester à l’avant-garde de cette évolution », déclare Gianni Di Fede, Chief Commercial Officer de Radisson Hotel Group. « Avec Accenture, nous réinventons la recherche hôtelière pour une nouvelle génération de voyageurs, en allant à leur rencontre dès la phase de planification grâce à une expérience de marque qui facilite la recherche, la comparaison et la réservation d’établissements Radisson Hotels. »

Une collaboration avec Accenture

Cette collaboration a débuté avec l’utilisation, par Radisson Hotel Group, d’un accélérateur MCP intégré à l’AI Merchant Center d’Accenture, une plateforme conçue pour aider les entreprises à se préparer au commerce agentique.

Cet outil a permis de structurer, de valider et d’optimiser la manière dont les contenus, les disponibilités, les tarifs et les signaux de réservation de Radisson Hotels sont suivis et exploités par les outils de recherche basés sur l’intelligence artificielle.

Accenture a ensuite accompagné Radisson Hotel Group dans la conception de l’expérience proposée par l’application, en définissant notamment les modalités d’interaction avec les voyageurs et son fonctionnement sur différents appareils.

À terme, les deux entreprises prévoient d’enrichir cette expérience avec des fonctionnalités supplémentaires, notamment une personnalisation plus poussée, l’intégration des programmes de fidélité, la possibilité de réserver directement dans la conversation, la gestion et la modification des réservations ainsi que des services de conciergerie alimentés par l’IA.

« Le commerce agentique transforme en profondeur la manière dont les voyageurs découvrent et choisissent les marques. À mesure que les parcours deviennent plus conversationnels et davantage guidés par l’intention, les entreprises doivent repenser leur présence, non plus seulement pour être trouvées, mais pour être choisies et pour apporter de la valeur au moment précis où la décision est prise », explique Ndidi Oteh, CEO d’Accenture Song.

« Radisson Hotel Group s’engage dans cette direction en créant un lien plus direct et plus pertinent avec les voyageurs au moment où les décisions sont prises », ajoute-t-elle.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie plus large de transformation numérique et de développement de la réservation directe de Radisson Hotel Group. Accenture accompagne le Groupe dans la modernisation de ses infrastructures numériques et de ses données, avec pour objectif d’unifier ses marques sur une plateforme mondiale unique et de permettre un marketing plus personnalisé à travers son réseau de plus de 1 000 hôtels concerné par cette initiative.

En étendant ainsi ses infrastructures numériques à un nouveau canal de recherche nativement conçu pour l’IA, Radisson Hotel Group entend rester visible, pertinent et facilement accessible à la réservation à mesure que les habitudes des voyageurs évoluent.

« Dans le secteur du voyage, la planification devient plus simple pour les consommateurs, mais plus compétitive pour les marques », souligne Emily Weiss, Senior Managing Director et Global Travel Lead chez Accenture. « Les voyageurs veulent comparer rapidement leurs options, affiner leurs choix et réserver en toute confiance, souvent en une seule démarche. Cela impose aux marques de proposer, à chaque étape, des informations exactes, actualisées et faciles à consulter. Avec Radisson Hotel Group, notre priorité était de rendre le contenu hôtelier plus accessible afin que les voyageurs puissent trouver ce dont ils ont besoin, explorer les différentes options et passer plus facilement à la réservation. »

Le projet s’appuie également sur le partenariat plus large entre Accenture et OpenAI, la société à l’origine de ChatGPT, qui vise à aider les organisations à utiliser l’intelligence artificielle de manière plus concrète et davantage orientée vers la prise de décision, afin de créer de nouvelles opportunités de croissance, de renforcer les relations avec les clients et d’améliorer l’efficacité opérationnelle.

Accenture est un partenaire Elite d’OpenAI et a récemment été désigné « AI Transformation Partner of the Year » par OpenAI.

À propos de Radisson Hotel Group

Radisson Hotel Group est un groupe hôtelier international en pleine expansion, présent dans les régions EMEA et Asie-Pacifique, avec plus de 1 640 hôtels en exploitation ou en cours de développement dans plus de 100 pays.

Guidé par sa promesse de marque « Every Moment Matters », le Groupe déploie sa philosophie de service « Yes I Can! » à chaque étape de l’expérience client.

Le portefeuille de marques de Radisson comprend notamment Radisson Collection, art’otel, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Radisson Individuals, Park Plaza, Park Inn by Radisson, Country Inn & Suites by Radisson et Prize by Radisson, réunies sous la marque commerciale ombrelle Radisson Hotels.

Radisson Rewards est le programme de fidélité de Radisson Hotel Group. Il propose une expérience enrichie autour de la promesse « Every Moment Matters » et compte plus de 29 millions de membres. Considéré comme l’un des programmes les plus simples et accessibles du secteur, il permet à ses membres de bénéficier d’avantages exclusifs dès leur inscription dans un large choix d’hôtels en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-Pacifique.

Radisson Meetings propose des solutions sur mesure pour tous types d’événements et de réunions, y compris des formats hybrides, en plaçant les participants et leurs besoins au cœur de son offre. Le programme repose sur trois engagements de service : une approche personnalisée, professionnelle et mémorable, tout en garantissant les standards essentiels de qualité ainsi qu’une compensation carbone unique.

Chez Radisson Hotel Group, la protection des personnes, des communautés et de la planète constitue une priorité. Le Groupe ambitionne d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, conformément aux objectifs approuvés par l’initiative Science Based Targets.

Grâce à des solutions telles que les événements Radisson Meetings avec compensation carbone, le Groupe souhaite faciliter l’accès à des séjours hôteliers plus responsables. Afin d’accompagner les voyageurs dans leurs choix durables, l’ensemble de ses hôtels s’engage progressivement dans la vérification Hotel Sustainability Basics.

La santé et la sécurité des clients et des collaborateurs demeurent également une priorité absolue pour Radisson Hotel Group. Tous les établissements du portefeuille du Groupe sont soumis à des exigences strictes en matière de santé et de sécurité, garantissant une attention constante portée au bien-être des clients et des équipes.