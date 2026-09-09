Policier tué lors de l’arrestation d’un trafiquant de drogue à Al Hoceima ? Le parquet fait le point

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Procureur général du Roi près la Cour d’appel d’Al Hoceima a démenti, mardi, les informations erronées relayées sur certains réseaux sociaux au sujet de l’opération d’arrestation d’un individu recherché dans des affaires de trafic de drogue, notant que certains tentent, de mauvaise foi, de sortir cette affaire de son contexte inhérent à la lutte contre la criminalité.

Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles relatives au droit à l’information et partant du souci du ministère public d’informer l’opinion publique des éléments relatifs à certaines affaires suscitant de l’intérêt ou relayées par les médias, le Procureur général du Roi près la Cour d’appel d’Al Hoceima a indiqué dans un communiqué que les services de la police judiciaire ont mené, le 7 septembre 2026, une opération visant à interpeller un individu dangereux, après avoir localisé l’endroit où il se trouvait.

Le mis en cause faisait l’objet de plusieurs avis de recherche à l’échelle nationale, pour son implication présumée dans plusieurs affaires criminelles liées au trafic de drogues dures, à la constitution d’une bande criminelle, à l’organisation de l’immigration clandestine et à une tentative de meurtre à l’aide d’une arme à feu, a ajouté la même source.

Lors de l’opération d’interpellation, qui s’inscrit dans le cadre de la lutte contre toutes les formes de criminalité, le suspect a fait usage d’un fusil de chasse contre les éléments des forces de l’ordre, tuant un policier et blessant à divers degrés de gravité deux éléments de la Gendarmerie Royale ainsi qu’un civil.

Le mis en cause a, pour sa part, été atteint par balle au niveau du pied après que les éléments de sécurité ont fait usage de leur arme de service dans le cadre de la légitime défense, explique le communiqué, notant que le suspect a été transféré à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires, sous surveillance policière.

Le Ministère public précise qu’au moment où le mis en cause était encerclé dans l’une des habitations et sommé de se rendre, plusieurs individus appartenant à la même bande criminelle ont tenté à bord de deux véhicules d’intervenir afin de dissuader les éléments de sécurité de poursuivre l’opération d’interpellation en faisant usage d’un fusil de chasse, tirant des coups de feu en direction des éléments de la police judiciaire.

Ces derniers sont néanmoins parvenus à interpeller le mis en cause ainsi que deux autres individus, appréhendés ultérieurement après s’être rendus dans une clinique, où ils ont également été placés sous surveillance policière.

L’intervention des services de la police judiciaire a, par ailleurs, permis de saisir l’arme à feu utilisée par le principal suspect, ainsi qu’un drone.

Dans ce cadre, le Ministère public dément les informations relayées par certains réseaux sociaux au sujet de cette affaire, que certains tentent de sortir, de mauvaise foi, de son contexte lié à la lutte contre la criminalité.

Le Parquet se dit, à cet égard, déterminé à veiller à l’application stricte de la loi afin de lutter contre toutes les formes de criminalité, de protéger la sécurité des citoyens et celle des membres des forces de l’ordre qui s’exposent au danger pour accomplir leur mission.

Les mesures juridiques nécessaires seront prises à la lumière des résultats des investigations judiciaires qui sont toujours en cours, conclut le communiqué.