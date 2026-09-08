Le Roi Mohammed VI adresse ses condoléances à la Présidente tanzanienne

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la Présidente de la République-Unie de Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, suite au décès de son époux Hafidh Ameir Hassan.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une profonde tristesse le décès de l’époux de la Présidente tanzanienne, que Dieu ait son âme en Sa sainte miséricorde.

En cette douloureuse circonstance, le Roi fait part également de Ses sincères condoléances et Ses profonds sentiments de sympathie à Samia Suluhu Hassan, à la famille du défunt et au peuple tanzanien.

S.L.