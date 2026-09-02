Economie

Devises vs Dirham : les cours du mercredi 02 septembre

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)2 septembre 2026 - 09:40
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 02 septembre.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2117 – 11,8677

1 DOLLAR U.S.A. 8,8229 – 10,2537

1 DOLLAR CANADIEN 6,3356 – 7,363

1 LIVRE STERLING 11,915 – 13,847

1 LIVRE GIBRALTAR 11,915 – 13,847

1 FRANC SUISSE 10,847 – 12,605

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3497 – 2,7307

1 DINAR KOWEITIEN 28,53 – 33,156

1 DIRHAM E.A.U. 2,4021 – 2,7917

1 RIYAL QATARI 2,4204 – 2,813

1 DINAR BAHREINI 23,403 – 27,199

100 YENS JAPONAIS 5,526 – 6,4222

1 RIYAL OMANI 22,917 – 26,633.

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Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)2 septembre 2026 - 09:40
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