Economie
Devises vs Dirham : les cours du mercredi 02 septembre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 02 septembre.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2117 – 11,8677
1 DOLLAR U.S.A. 8,8229 – 10,2537
1 DOLLAR CANADIEN 6,3356 – 7,363
1 LIVRE STERLING 11,915 – 13,847
1 LIVRE GIBRALTAR 11,915 – 13,847
1 FRANC SUISSE 10,847 – 12,605
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3497 – 2,7307
1 DINAR KOWEITIEN 28,53 – 33,156
1 DIRHAM E.A.U. 2,4021 – 2,7917
1 RIYAL QATARI 2,4204 – 2,813
1 DINAR BAHREINI 23,403 – 27,199
100 YENS JAPONAIS 5,526 – 6,4222
1 RIYAL OMANI 22,917 – 26,633.
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