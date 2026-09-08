Elections 2026: plus de 3.000 observateurs mobilisés

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Par LeSiteinfo avec MAP

La Commission spéciale d’accréditation des observateurs des élections a retenu 26 associations non gouvernementales, institutions nationales et 30 instances et organisations internationales, mobilisant un total de 3.006 observateurs et observatrices, dans la perspective des élections législatives du 23 septembre.

Au cours de deux réunions, présidées les 4 et 7 septembre, par la présidente du Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH), Amina Bouayach, la commission a accrédité 783 observateurs et observatrices relevant du CNDH et 2.023 observateurs représentant des associations non-gouvernementales marocaines afin de procéder à l’observation indépendante et neutre des différentes étapes du processus électoral, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, indique un communiqué du CNDH.

L’opération d’observation des élections législatives sera marquée par la participation de délégations représentant 20 instances et organisations non gouvernementales internationales et régionales, d’institutions et réseaux nationaux s’intéressant à la démocratie, aux droits de l’Homme, aux processus électoraux, à la communication audiovisuelle, à la recherche et aux études dans le domaine de la démocratie, ainsi que de dix représentations diplomatiques accréditées au Maroc.

Ces instances et organisations seront représentées par environ 200 observateurs issus de différentes régions du monde: Afrique, Europe, Amériques et Asie, précise la même source, notant que le CNDH organisera des sessions d’information à leur intention portant sur les lois régissant les élections au Maroc et leur observation, avant de procéder à l’opération d’observation dans les douze régions du Royaume.

L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe avait dépêché, du 31 août au 2 septembre, une mission préliminaire pour observer les préparatifs en cours en prévision du scrutin, rappelle le communiqué, notant qu’elle avait tenu des rencontres avec plusieurs départements gouvernementaux et institutions nationales, des représentants de la société civile et des médias, ainsi que des représentations diplomatiques accréditées au Maroc.

Dans le cadre des préparatifs des opérations d’observation, Bouayach, également présidente de la Commission spéciale d’accréditation des observateurs des élections, a réaffirmé que l’octroi des accréditations pour l’observation indépendante et neutre des élections s’est effectué dans le strict respect des conditions légales et réglementaires habilitant les entités candidates à observer les élections, ainsi que du respect des principes et règles fondamentaux encadrant cette opération.

Elle a souligné que la commission a accordé une attention particulière, lors de l’examen des demandes d’accréditation, aux candidatures qui mettent en exergue la diversité géographique et culturelle tout en prenant en compte la dimension du genre, outre les candidatures d’associations œuvrant dans le domaine de la protection et la promotion des droits des personnes en situation de handicap.

Bouayach a, en outre, souligné que cette réunion a été l’occasion de réitérer l’importance pour les observateurs et observatrices accrédités d’exercer leurs missions en toute indépendance et neutralité, dans le respect des dispositions légales et de la charte éthique de l’observation indépendante et neutre. Elle a, de surcroît, mis l’accent sur l’intérêt croissant manifesté par les organisations internationales et régionales issues de l’Afrique, l’Europe, l’Amérique latine, les États-Unis et la région arabe pour l’observation desdites élections, ajoute le communiqué.

Présidée par le CNDH, la Commission spéciale d’accréditation des observateurs des élections, qui comprend plusieurs départements gouvernementaux, des institutions constitutionnelles et des organisations de la société civile, jouit, en vertu de la loi n° 30.11 fixant les conditions et les modalités de l’observation indépendante et neutre des élections, de la prérogative de recevoir, d’examiner et de statuer sur les demandes d’accréditation, ainsi que de délivrer les cartes et badges destinés aux observateurs agréés.

La Commission poursuivra le suivi de l’opération d’observation et l’exercice de ses compétences afin de garantir les conditions d’exercice d’une observation indépendante et neutre.

Le CNDH a organisé en juin dernier plusieurs sessions de formation en faveur des formateurs d’observateurs électoraux, lesquelles ont profité à 137 bénéficiaires, suivies de sessions régionales bénéficiant à 1.313 observateurs du CNDH et des ONG accréditées, réparties sur 33 centres de formation dans 23 villes des douze régions du Royaume, conclut le communiqué.

S.L