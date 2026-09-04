Economie
Devises vs Dirham : les cours du vendredi 04 septembre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 04 septembre.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,23 – 11,889
1 DOLLAR U.S.A. 8,797 – 10,2236
1 DOLLAR CANADIEN 6,3774 – 7,4116
1 LIVRE STERLING 11,919 – 13,851
1 LIVRE GIBRALTAR 11,919 – 13,851
1 FRANC SUISSE 10,882 – 12,646
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3427 – 2,7227
1 DINAR KOWEITIEN 28,484 – 33,102
1 DIRHAM E.A.U. 2,395 – 2,7834
1 RIYAL QATARI 2,4132 – 2,8046
1 DINAR BAHREINI 23,334 – 27,118
100 YENS JAPONAIS 5,629 – 6,5418
1 RIYAL OMANI 22,849 – 26,555.
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