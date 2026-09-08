Écoles pionnières, langue arabe, recrutement… voici les principales promesses du PJD pour l’éducation

A la Une

Le Parti de la justice et du développement (PJD) s’est engagé à mettre fin au projet des « Écoles pionnières », lancé par le gouvernement sortant sous le mandat de l’ancien ministre de l’Éducation nationale, Chakib Benmoussa.

Dans son programme électoral pour les élections prévues le 23 septembre prochain, le parti promet de supprimer la distinction entre ces établissements et les autres écoles, afin de garantir une école publique unifiée et de qualité pour tous.

Sur le volet de l’éducation, le PJD s’engage également à créer une agence nationale chargée de superviser l’enseignement préscolaire, avec pour objectif de l’intégrer progressivement au cycle primaire, conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi-cadre n° 51.17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique.

Dans son programme électoral présenté ce lundi à Rabat, le parti affirme par ailleurs que l’arabe sera la principale langue d’enseignement, conformément à l’article 31 de la loi-cadre. Il prévoit également le recours à l’alternance linguistique pour l’enseignement de certaines matières, contenus ou modules scientifiques et techniques, dans une limite ne dépassant pas 30 % du volume horaire qui leur est consacré. Le PJD entend en parallèle renforcer la place de la langue amazighe au sein de l’école.

Concernant les ressources humaines, le « Parti de la lampe » propose de supprimer la limite d’âge de 35 ans actuellement fixée pour participer aux concours de recrutement des cadres éducatifs, et de revenir aux règles en vigueur dans la fonction publique.

Le parti s’engage également à garantir la stabilité professionnelle et sociale des femmes et des hommes de l’enseignement, afin de préserver leur dignité et, selon les termes du programme, d’améliorer leur rendement pédagogique et éducatif au sein des établissements scolaires.

Enfin, le Parti de la justice et du développement propose le lancement immédiat d’un programme national visant à renforcer la maîtrise de la lecture, de l’écriture et des mathématiques dans l’enseignement primaire. Une attention particulière serait accordée aux filles vivant en milieu rural et dans les zones enclavées, dans le cadre des programmes de lutte contre le décrochage scolaire.