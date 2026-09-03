PJD: accusé de « fuir » son fief électoral de Fès, El Azami se justifie

Driss El Azami El Idrissi, membre du secrétariat général du Parti de la justice et du développement (PJD), a affirmé que sa décision de se présenter dans la circonscription de Skhirat-Témara lors des prochaines élections, plutôt que dans celle de Fès où il avait l’habitude de se porter candidat, ne posait aucun problème.

Invité de l’émission « Saâat Assaraha » sur 2M, Driss El Azami El Idrissi a indiqué qu’il connaissait les différentes problématiques auxquelles sont confrontés les habitants de Skhirat-Témara, dans les dix collectivités territoriales relevant de la province.

Il a poursuivi en soulignant qu’un député ne travaille pas seul, mais exerce ses fonctions sous le contrôle des instances de son parti. Il a également précisé que tous les candidats du PJD avaient signé, avant de recevoir leur investiture, une charte les engageant à assumer pleinement leur mission envers la patrie et les citoyens.

Le dirigeant du PJD et ancien ministre chargé du Budget avait auparavant fait face à une vague d’accusations l’accusant de « fuir » son fief électoral de Fès pour se présenter dans une autre circonscription.

Le Parti de la justice et du développement devrait présenter lundi prochain son programme électoral pour les élections prévues le 23 septembre prochain. Le parti lancera également sa campagne électorale lors d’un meeting prévu à la fin de la semaine prochaine.

S.L.