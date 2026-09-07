Benkirane: « Si vous trouvez un parti meilleur que le PJD, votez pour lui ! »

Le secrétaire général du Parti de la justice et du développement (PJD), Abdelilah Benkirane, a appelé les électeurs à voter pour les partis dont ils ont confiance dans les promesses et les engagements à l’occasion des prochaines élections législatives.

Il a souligné que les Marocains ont déjà essayé le PJD pendant plusieurs années et le connaissent bien, tout comme ils connaissent les partis qui ont dirigé le gouvernement au cours des cinq dernières années et leurs résultats.

S’adressant aux sympathisants de son parti lors de deux meetings tenus ce week-end à Aït Bouguemez, dans la province d’Azilal, et à El Jadida, Benkirane a déclaré : « Si vous trouvez un parti meilleur que nous, votez pour lui », avant de mettre en doute la possibilité de trouver une meilleure alternative.

Le secrétaire général du PJD s’est dit convaincu que les électeurs renouvelleront leur confiance à son parti et lui accorderont une place de premier plan, lui permettant ainsi de revenir aux commandes du pays.

Benkirane a également mis en garde les électeurs contre la tentation de l’argent utilisé par certains pour acheter des voix. Il les a appelés à ne pas vendre leur voix et à assumer leur responsabilité dans le choix de leurs représentants, soulignant que ceux qui distribuent de l’argent aux électeurs chercheront ensuite à le récupérer par d’autres moyens.

S.L.