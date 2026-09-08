Depuis Azilal, Mansouri attaque ses adversaires : « Où étiez-vous lorsque le séisme a frappé ? » (VIDEO)

Fatima Zahra Mansouri, coordinatrice nationale de la direction collégiale du Parti authenticité et modernité (PAM), a vivement critiqué ses adversaires et concurrents politiques, évoquant notamment le séisme d’Al Haouz pour mettre en avant la présence de son parti sur le terrain dans les moments de crise, contrairement, selon elle, à l’absence des autres formations.

Lors de la rencontre de communication organisée ce lundi par le PAM à Azilal, en présence de plus de 3.000 personnes, Fatima Zahra Mansouri a interpellé d’un ton ferme les détracteurs de son parti : « Je veux leur poser une seule question : où étiez-vous lorsque le séisme a frappé cette terre heureuse ? Où étiez-vous lorsque des Marocains mouraient ? Où était votre solidarité ? »

La dirigeante du PAM a insisté sur la présence des ministres et responsables de son parti sur le terrain aux côtés des citoyens dès les premières heures de la catastrophe, estimant qu’il s’agissait avant tout d’un devoir national et humain, et non d’un simple choix politique.

Fatima Zahra Mansouri a également mis en avant les efforts déployés par le parti pour défendre les intérêts de la région de Béni Mellal-Khénifra. Elle a notamment annoncé la conclusion d’une convention de partenariat d’un montant de 771 millions de dirhams, tout en soulignant que cette enveloppe, malgré son importance, reste insuffisante au regard des besoins considérables d’une région qui a longtemps souffert de marginalisation et du manque de moyens.

La coordinatrice nationale a par ailleurs affirmé que le PAM n’est pas un parti qui regarde les citoyens « d’en haut » ou qui se contente de les écouter à distance, mais une formation qui vit à leurs côtés et les accompagne quotidiennement sur le terrain. Elle a souligné que les ministres du parti tirent leur légitimité de leur ancrage auprès des bases populaires et de la confiance des citoyens, avant même leur nomination royale.

Abordant sa vision politique de la gestion des affaires publiques, Fatima Zahra Mansouri a exprimé l’ambition du PAM de diriger le prochain gouvernement afin d’assurer une meilleure convergence des politiques publiques et de consacrer la justice territoriale. L’objectif, a-t-elle expliqué, est notamment d’éviter que la capitale Rabat concentre à elle seule la prise de décision, sans véritable concertation ni implication effective des régions et de leurs conseils élus.

La responsable politique a également critiqué le langage de confrontation et les polémiques lancées par certains concurrents, estimant que son parti souhaitait une compétition politique saine, fondée sur la présentation de programmes globaux, de projets de développement et de solutions concrètes aux problèmes des Marocains, plutôt que sur l’alimentation des conflits.

Fatima Zahra Mansouri a, par ailleurs, salué le parcours militant et professionnel des jeunes compétences et ministres du parti, citant notamment Mohamed Mehdi Bensaid, Adil Barakat, Hicham Sabiri et Fouzi Lekjaa. Elle a assuré que les réussites et les réalisations accomplies par ces responsables s’inscrivent dans une démarche visant à servir le pays et à améliorer les conditions de vie des citoyens.

De son côté, Adil Barakat, membre du bureau politique du PAM et président du Conseil de la région de Béni Mellal-Khénifra, a souhaité la bienvenue aux nouveaux adhérents au parti, parmi lesquels des élus et des cadres de la région. Il a salué le rôle important joué par Fatima Zahra Mansouri, coordinatrice nationale de la direction collégiale du parti et maire de Marrakech, dans le soutien apporté aux 135 communes de la région à travers le programme d’aménagement, sans distinction politique.

Il a également mis en avant le soutien exceptionnel apporté par Fouzi Lekjaa et la rapidité avec laquelle les conventions de développement dans la région ont été signées.

Le président du Conseil régional a par ailleurs rendu hommage aux jeunes ministres, notamment Mehdi Bensaid et Younes Sekkouri, qu’il a qualifiés de « produit pur » du parti. Il a souligné que leur parcours au sein des structures militantes leur confère une proximité réelle avec les citoyens et une meilleure compréhension de leurs besoins, contrairement, selon lui, à des responsables « venus des entreprises ou des holdings privées ».

Adil Barakat a lui aussi affiché l’ambition du PAM de diriger le prochain gouvernement, afin de garantir la cohérence de la décision publique et de l’action de développement dans les régions. Il a conclu son intervention en affirmant que ses portes et ses téléphones resteraient ouverts pour maintenir un contact permanent avec les habitants et travailler comme une seule équipe avec les autres responsables régionaux, notamment Samir Goudar.

À noter que cette rencontre organisée par le PAM à Azilal a réuni Mohamed Mehdi Bensaid, membre de la direction collégiale du parti, Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Samir Goudar, président du Conseil de la région Marrakech-Safi, Adil Barakat, membre du bureau politique et président du Conseil de la région de Béni Mellal-Khénifra, ainsi que Hicham Sabiri, membre du bureau politique et secrétaire d’État chargé de l’Emploi, aux côtés de plusieurs responsables nationaux et régionaux du parti.