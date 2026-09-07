La Bourse de Casablanca finit en territoire négatif

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a fini en territoire négatif lundi, son indice principal, le MASI, abandonnant 0,46% à 18.705,43 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a diminué de 0,92% à 1.350,12 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a reculé de 0,44% à 1.386,88 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, s’est établi à 1.805,35 pts.