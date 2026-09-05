Dakhla : Fouzi Lekjaa défie le RNI sur le SMIG à 5.000 DH

Fouzi Lekjaa, membre du bureau politique du Parti authenticité et modernité (PAM), a affirmé que son parti aspire à changer la trajectoire de l’action gouvernementale actuelle. Il estime que la prochaine étape doit être marquée par le passage à un modèle de développement plaçant les jeunes au cœur du processus de développement et renforçant la justice sociale.

Lors d’une rencontre organisée ce samedi à Dakhla par le PAM, Fouzi Lekjaa a indiqué que son parti souhaitait ouvrir un débat sur l’avenir. « Nous voulons changer la trajectoire de l’action gouvernementale actuelle », a-t-il déclaré, estimant que cette trajectoire a « porté atteinte au pouvoir d’achat des citoyens ».

Lekjaa a également insisté sur la nécessité de faire du développement un processus inclusif couvrant l’ensemble du territoire national. Il a souligné que les jeunes, où qu’ils se trouvent, doivent devenir une « force qui façonne l’avenir », ajoutant que la région de Dakhla doit constituer un pôle de développement.

Il a par ailleurs évoqué la revendication d’une hausse du salaire minimum à 5.000 dirhams. « Depuis Dakhla, nous sommes tous d’accord pour porter le salaire minimum à 5.000 dirhams », a-t-il déclaré. Notons que la veille à Jorf El Melha, le RNI avait promis que le SMIG passerait à 5.000 dirhams.

Il a aussi critiqué les promesses électorales qui n’ont pas été concrétisées, s’interrogeant sur le devenir des engagements précédents, notamment celui de créer un million d’emplois.

Abordant la question du financement, Lekjaa s’est interrogé sur le devenir des crédits destinés à lutter contre les disparités sociales et territoriales. « Où est ce financement ? Les 130 milliards de dirhams destinés à lutter contre les disparités ont été approuvés par l’actuel gouvernement », a-t-il lancé. Il a précisé que son parti prévoit, dans son programme, de mobiliser une enveloppe de 210 milliards de dirhams pour traiter plusieurs problématiques à caractère social.

Le responsable politique a également soulevé les questions liées aux retraités, aux jeunes et au pouvoir d’achat, considérant que leur prise en charge demeure parmi les priorités de la prochaine étape.

Lekjaa a enfin souligné que le Parti authenticité et modernité ambitionne de construire l’avenir du Royaume. « Si Dieu le veut, le Parti authenticité et modernité construira l’avenir, l’avenir de notre pays, un Maroc en plein essor », a-t-il conclu.

S.L.