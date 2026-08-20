Météo Maroc: les prévisions pour ce jeudi 20 août

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Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 20 août 2026:

– Temps chaud sur le Sud-est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes.

– Nuages bas matinaux et nocturnes assez denses avec formations brumeuses ou bruine locale sur les côtes et les plaines atlantiques.

– Instabilité orageuse avec ondées sur l’Oriental et l’Est de la Méditerranée.

– Rafales de vent modérées par endroits sur les plaines nord et centre, l’Atlas, l’Oriental et le Sud-est et assez fortes avec chasse-poussières sur les provinces sud.

– Température minimale de l’ordre de 25/30°C sur la vallée de Moulouya, le Sud-est, l’extrême sud du pays et le Sud de l’Oriental, de 15/19°C sur l’Atlas, le Rif et le Nord des province sud et de 19/25°C ailleurs.

– Température en hausse sur le Sud-est, le Sud de l’Oriental, les côtes centre et le Nord- ouest des provinces sud.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, sur le Détroit et au Nord de Mehdia, peu agitée à agitée entre Mehdia et Cap Juby devenant agitée au Sud.

S.L