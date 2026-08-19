Les avocats du Maroc maintiennent la suspension de leurs services

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Le bureau de l’Association des barreaux du Maroc a décidé de maintenir l’arrêt total des prestations professionnelles la suspension de l’assistance judiciaire. Il s’est également déclaré prêt à mettre en œuvre de nouvelles mesures d’escalade et différentes formes de protestation au cours de la prochaine période.

Selon un communiqué consulté par Le Site info, cette décision a été prise à l’issue d’une réunion ordinaire tenue à Rabat et consacrée aux derniers développements concernant la profession. L’Association a vivement dénoncé ce qu’elle considère comme un traitement «désinvolte» du projet de loi encadrant la profession d’avocat, rejeté dans son ensemble par les professionnels.

Elle estime également que la décision de saisir la Cour constitutionnelle est entachée d’un vice de forme difficilement compréhensible et relève une contradiction entre le contenu de cette décision et les courriers des présidents des deux Chambres du Parlement relatifs à la présentation de leurs observations. Une situation qui maintient, selon elle, les soupçons d’inconstitutionnalité sur le plan procédural.

L’Association considère toutefois que l’origine de la crise ne se limite pas à la constitutionnalité des dispositions du texte. Elle pointe également l’absence de véritable concertation et le non-respect des engagements pris par le gouvernement. Elle accuse ainsi l’Exécutif d’avoir transformé les discussions autour du projet de loi en un espace de marchandages politiques, portant atteinte à l’indépendance et à l’immunité de l’avocat, tout en intervenant directement dans l’autorégulation de la profession.

L’Association des barreaux du Maroc tient le gouvernement entièrement responsable de la paralysie que connaît le secteur de la justice depuis plus de cent jours. Elle l’appelle à trouver rapidement une solution afin de mettre un terme aux répercussions de cette crise sur les droits des citoyens et l’image du pays.

Un Conseil extraordinaire de l’Association se tiendra le 5 septembre 2026 au Club des avocats de Souissi, à l’invitation du barreau de Rabat. Cette réunion sera consacrée à l’examen des initiatives et des positions à adopter en fonction de l’évolution de la situation.

L’Association a par ailleurs confirmé sa volonté de mettre en œuvre toutes les formes d’action et de mobilisation jugées nécessaires, afin de faire de la prochaine étape un tournant dans la défense de l’indépendance, des acquis et de la dignité de la profession. La réunion de son bureau reste ouverte afin de suivre les développements du dossier et de prendre les mesures appropriées.

Enfin, l’Association souligne que la mobilisation des avocats ne vise pas à défendre des intérêts catégoriels ou des privilèges, mais constitue, selon elle, une position historique en faveur de la place de la profession dans l’État de droit au Maroc.

H.M.