Les embouteillages paralysent la ville de Tanger (VIDEO)

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La ville de Tanger attire un grand nombre de touristes pendant la saison estivale. Cette affluence exceptionnelle s’accompagne toutefois de plus en plus d’embouteillages sur les principaux axes de la ville.

En effet, plusieurs artères connaissent d’importantes perturbations de la circulation, particulièrement sur la route principale reliant Tanger à Rabat ou encire au centre-ville et au niveau de la place des Nations. Une situation qui complique les déplacements quotidiens des commerçants, des visiteurs et des personnes confrontées à des urgences.

Dans une déclaration à Le Site info, un habitant a affirmé que les embouteillages touchaient désormais les principaux points névralgiques de la ville. Il estime que la solution réside dans la création de passages souterrains afin de réduire la pression et de fluidifier la circulation.

Un autre habitant a, de son côté, souligné que l’expansion urbaine rapide et l’augmentation considérable du nombre de véhicules nécessitaient une intervention urgente. Il a ainsi appelé au renforcement de la présence de la police sur le terrain et à la mise en place de solutions d’aménagement capables d’absorber l’afflux massif de véhicules vers la ville du Détroit durant l’été.

H.M.